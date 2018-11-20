В Сети «заглянули» в багажник «Кортежа» Путина

В соцсетях появилось видео, на котором можно увидеть открытый багажник машины Aurus проекта «Кортеж» президента России Владимира Путина

Видео появилось в Telegram-канале RIA_Kremlinpool. На нем, судя по всему, водители главы государства, открывают багажник, чтобы протереть машину. Видно, что в багажнике что-то лежит, однако непонятно, что именно.

Впервые автомобиль «Кортеж» был продемонстрирован публике на инаугурации президента Владимира Путина. В июле Путин впервые вывез «Аурус» за пределы России, когда прилетел в Хельсинки на встречу с американским лидером Дональдом Трампом

Гражданскую версию «Ауруса» представили на Московском автосалоне.