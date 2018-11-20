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Пансион благородных девиц появится в Петербурге
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Пансион благородных девиц появится в Петербурге 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: nsn.fm
Учебное заведение для дочерей военнослужащих при Минобороны в 2019 году откроется на Бычьем острове в Петербурге, сообщает «Русская планета». Обучаться в нём смогут 560 воспитанниц. После окончания пансиона они могут поступать как в военные, так и в гражданские вузы.
О планах открыть пансион воспитанниц в Петербурге ранее заявлял министр обороны Сергей Шойгу, пишет РБК.
Ранее НСН сообщила, что у россиян с долгами по алиментам не будет возможности получить отсрочку от призыва на срочную военную службу, которая предоставляется супругам беременных и многодетным отцам. Соответствующий отзыв подготовлен кабинетом министров на законопроект, разработанный первым заместителем председателя комитета Госдумы по обороне Андреем Красовым.
Согласно законопроекту, предполагается, что приставам нужно будет предоставлять военным комиссариатам данные о фактах исполнительных производств по делам алиментщиков, подлежащих призыву.
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