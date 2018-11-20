Атеистку в платке приняли за мусульманку и унизили

Белокожую девушку, которая покрыла голову платком, приняли за мусульманку и унизили. Об этом сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел на улице Тарго в Бандаберге, Австралия , где 29-летняя Эрин Мерфи (Erin Murphy) проезжала на машине со своим мужем. Женщина прикрыла голову платком, чтобы защитить кожу от солнца после удаления опасных родинок. Однако молодой парень на байке принял Мерфи за мусульманку и выкрикнул в ее сторону: «Проваливай домой».

«Я была в замешательстве. Я была так зла, расстроена и озадачена, — поделилась Мерфи, — Я не знаю этого человека, он не знает меня. Он не может просто унизить меня за платок на голове, который я надела, чтобы защитить себя от солнца. Это не делает меня автоматически мусульманкой». Отмечается, что Мерфи атеистка.

Женщина поделилась своей историей в Facebook и получила поддержку со стороны мусульманок. «К сожалению, это то, через что мы, мусульманские девушки, проходим каждый день, в надежде, что однажды это прекратится», — написала одна из пользовательниц соцсети.