ПФР объяснил отправку приглашения умершей женщине

Он сообщил, что специалист управления ПФР в Октябрьском и Советском районах Самары перепутал списки местных жителей, которые направили заявки на получение пособия на погребение, со списком умерших граждан.

«В результате несколько писем были ошибочно адресованы умершим гражданам вместо их родственников», — добавил представитель.

По его словам, после обнаружения ошибки каждой семье были направлены письма с извинениями, а допустившего оплошность сотрудника наказали, передаёт « Российская газета ».

Ранее News.ru писал, что ПФР пригласил умершую пенсионерку Елену Васину получить социальное пособие на собственные похороны. По словам зятя женщины Николая Балыкова, тёща умерла в мае, а уведомление пришло в ноябре. В письме было указано, чтобы получить пособие в размере 139 рублей и шести копеек, женщине необходимо явиться в клиентскую службу районного управления организации с паспортом, СНИЛС и свидетельством о своей смерти.