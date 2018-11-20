Ещё
ПФР объяснил отправку приглашения умершей женщине
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

ПФР объяснил отправку приглашения умершей женщине 

News.ru + ещё 9 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Представитель отделения Пенсионного фонда России по Самарской области прокомментировал инцидент с отправлением приглашения умершей женщине. По его словам, произошла ошибка.
Он сообщил, что специалист управления ПФР в Октябрьском и Советском районах Самары перепутал списки местных жителей, которые направили заявки на получение пособия на погребение, со списком умерших граждан.
«В результате несколько писем были ошибочно адресованы умершим гражданам вместо их родственников», — добавил представитель.
По его словам, после обнаружения ошибки каждой семье были направлены письма с извинениями, а допустившего оплошность сотрудника наказали, передаёт «Российская газета».
Ранее News.ru писал, что ПФР пригласил умершую пенсионерку Елену Васину получить социальное пособие на собственные похороны. По словам зятя женщины Николая Балыкова, тёща умерла в мае, а уведомление пришло в ноябре. В письме было указано, чтобы получить пособие в размере 139 рублей и шести копеек, женщине необходимо явиться в клиентскую службу районного управления организации с паспортом, СНИЛС и свидетельством о своей смерти.
News.ru: последние новости
ПФР позвал умершую пенсионерку забрать пособие на похороны Минздрав опроверг сообщения об акцизах на колбасу и сосиски Умер известный режиссёр Някрошюс
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия купит у Украины двигатель за миллиарды827
В Москве произошла массовая драка185
Разин спас Осина от кремации70
Рабинович спровоцировал раскол украинской оппозиции57
Супруги устали жить на пенсию и решили умереть764
Видео
03:16
Мертвую пенсионерку позвали за пособием на похороны
Общество
01:41
Рабинович спровоцировал раскол украинской оппозиции
В мире Украина
01:11
Названо наказание ЕС для Донбасса
В мире
00:38
России передали «ясное послание» по Азовскому морю
В мире
00:54
Лолиту увезли с концерта в больницу
Шоу-бизнес
03:56
Учительница физкультуры на уроке била школьников скакалкой
Происшествия
00:25
Замерзший пруд под Рязанью приобрел цвет борща
Экология Общество
01:29
Новый глава ДНР вступил в должность
В мире
04:14
Удлиненный «Искандер» попал на видео
Армия Оружие
03:42
Пашинян заступился за свой «маленький народ»
СНГ В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение