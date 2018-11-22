Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россиянин завалил дом бывшей оружием и отказался съезжать 

Lenta.ru + ещё 3 1 час назад
Фото: 76.ru
Житель Ярославля развелся со своей женой, однако отказался съезжать из принадлежащей ей квартиры и прожил там два года. Об этом сообщается на сайте регионального отделения Управления федеральной службы судебных приставов (УФССП).
Пара развелась в 2016 году. Тогда же решением суда при разделе имущества квартира отошла жене, поскольку в свое время была подарена ей матерью.
Тем не менее, бывший супруг решил остаться в чужой квартире. Он захламил жилые помещения своими вещами, в числе которых ноутбуки, гитары и несколько единиц пневматического оружия. Выселить мужчину удалось лишь в 2018-м. Процедура прошла при помощи судебных приставов, к которым обратилась хозяйка квартиры.
В сообщении УФССП уточняется, что, помимо исполнительного производства о выселении, на мужчину заведено еще и дело по взысканию алиментов: он задолжал ребенку более ста тысяч рублей.
Вещи должника, вывезенные из квартиры его бывшей супруги, арестованы, и если он не погасит долг по алиментам, это имущество будет продано на торгах.
В октябре 2018-го судебным приставам Мурманской области удалось вычислить местонахождение должника по видеозаписи, которую тот разместил в интернете, хвастаясь перед подписчиками своей неуловимостью. В кадр попали виды из окна, которые позволили силовикам определить месторасположение дома неплательщика, этаж и даже конкретную квартиру. Мужчину объявили в розыск после отказа оплатить долг в размере более 280 тысяч рублей за содержание своего ребенка.
Последние новости
В России решили переоценить итоги Афганской войны Ховринку снесли Обвал цен на нефть вынудил власти заговорить о реформах
Комментарии
Общество , Социология , Ярославль
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Девушка пришла на работу довольная»54
Раскрыто содержание письма Путину умершей девочки1358
Отец погибшего в Шереметьево назвал причину дебоша221
Скончался начальник ГРУ Игорь Коробов19
США решили расстреливать мигрантов20
Видео
01:43
РФ предостерегла Киев от авантюр
Политика
03:47
Отец погибшего в Шереметьево назвал причину дебоша
Происшествия
03:38
Рэпера Хаски задержали
Шоу-бизнес
02:26
В России решили переоценить итоги Афганской войны
Армия
02:29
«Химический СПИД» нашли в балтийской рыбе
Общество
05:58
Путин спросил с военных за гособоронзаказ
Политика
01:11
В ДНР сообщили о прибывших с нехорошими целями британцах
В мире
02:20
Раскрыто содержание письма Путину умершей девочки
Происшествия
00:21
На Москву идет шторм из Сибири
Погода Новости Москвы
04:32
Росгвардия вооружилась «Газелями» с лазерами
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение