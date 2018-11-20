Пока вы спали: Производители мяса и молока бьют тревогу

Производители мяса и молока бьют тревогу

Изменения в водоохранном законодательстве, которые вступят в силу в будущем году, могут привести к тому, что российские предприятия станут долгосрочно нерентабельными и не смогут развиваться. Об этом, как сообщают «Ведомости», в письме зампреду правительства Алексею Гордееву написали главы Союзмолока, Национальной мясной ассоциации, Ассоциации предприятий кондитерской промышленности и Союза производителей безалкогольных напитков и минеральных вод. По их мнению, к этому приведет подразумеваемая изменениями неспособность договариваться о превышении содержания химических веществ в сточных водах и единые штрафы для всех предприятий за это нарушение.

СК возьмется за неплательщиков налогов

Следственный комитет планирует расследовать налоговые преступления «комплексно». По данным «Коммерсанта», управление процессуального контроля за расследованием отдельных видов преступлений СК подготовило документ, в котором предложило следственным органам ведомства новую тактику расследования уклонения от уплаты налогов. Она подразумевает расследование не только самого факта ухода от налогов, но и сопутствующих ему преступлений — например, незаконной банковской деятельности и создания фиктивных юрлиц. Комплексный подход, уверены в СК, поспособствует росту возмещения ущерба по налоговым преступлениям.

Трамп нашел нового врага

Новым «врагом» президента США Дональда Трампа стал адмирал в отставке Уильям МакРейвен, руководивший ликвидацией террориста Усамы бен Ладена. Об этом сообщает The Hill. Недавно МакРейвен заявил, что отношение Трампа к прессе — «величайшая угроза демократии», которую ему когда-либо довелось наблюдать. В ответ президент заявил в своем твиттере, что отставной адмирал, а также те, кто отдавал ему приказы, могли убить бен Ладена гораздо раньше — до терактов 11 сентября.

Лидер рынка ОСАГО снизил тарифы

Страховая компания «РЕСО-Гарантия» на 4-8% снизила тарифы ОСАГО в 21 городе России, сообщает «Коммерсант». По словам источников издания на рынке страхования автогражданской ответственности, такое решение «РЕСО-Гарантии» может быть связано с желанием компании остановить затеянную ЦБ Минфином реформу ОСАГО, в рамках которой тарифный коридор полиса изменится на 20% вверх и вниз. Однако, по их же словам, действия лидера рынка говорят, скорее, о пользе реформы — если тарифы могут снижаться уже сейчас, то не вырастут и после нее.

Российские саперы получат БУМ-машину