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Мертвую пенсионерку позвали за пособием на похороны
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ПФР позвал мертвую пенсионерку за пособием на похороны 

Рамблер + ещё 4 2 часа назад
Фото: ТАСС
Житель Самары Николай Балыков рассказал на странице в Facebook о письме из Пенсионного фонда России (ПФР) , которое отправили на имя его умершей тещи. В этом документе женщине предложили самой прийти за пособием на похороны.
По словам Балыкова, его теща Елена Васина скончалась 20 мая 2018 года. В ноябре на ее имя пришло письмо из ПФР. В нем женщину пригласили «подойти на прием по вопросу доплаты социального пособия на погребение» в размере 139 рублей шесть копеек.
В ПФР подчеркнули, что при себе она должна иметь паспорт, СНИЛС и собственное свидетельство о смерти.
«Подобное хамство является полным беспределом. Очень бы хотелось такое пресечь!» — возмутился Балыков.
В комментариях мужчина отметил, что у его тестя чуть не произошел инфаркт, когда он распечатал письмо.
Подписчики Балыкова решили, что российским чиновникам не хватает эмпатии и вдумчивости. Госслужащих сравнили с «бездушными машинами».
Мужчина обманул пенсионный фонд два раза — сначала на деньги, а потом умер
Позже в комментариях к посту отметилась пресс-секретарь самарского отделения ПФР Ольга Крысина. Она принесла извинения семье Балыкова. Крысина подчеркнула, что допустившие ошибку сотрудники направят свои извинения его родственникам.
«В наших действиях не было злого умысла, с техническим сбоем, который привел к ошибке, разобрались», — подчеркнула пресс-секретарь.
Представитель пресс-службы самарского ПФР заявила РИА Новости, что из-за сбоя в работе программно-технического комплекса клиентской службы списки умерших и списки их родственников перепутались.
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