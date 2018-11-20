Мертвую пенсионерку позвали за пособием на похороны

ПФР позвал мертвую пенсионерку за пособием на похороны

По словам Балыкова, его теща Елена Васина скончалась 20 мая 2018 года. В ноябре на ее имя пришло письмо из ПФР. В нем женщину пригласили «подойти на прием по вопросу доплаты социального пособия на погребение» в размере 139 рублей шесть копеек.

В ПФР подчеркнули, что при себе она должна иметь паспорт, СНИЛС и собственное свидетельство о смерти.

«Подобное хамство является полным беспределом. Очень бы хотелось такое пресечь!» — возмутился Балыков.

В комментариях мужчина отметил, что у его тестя чуть не произошел инфаркт, когда он распечатал письмо.

Подписчики Балыкова решили, что российским чиновникам не хватает эмпатии и вдумчивости. Госслужащих сравнили с «бездушными машинами».

Позже в комментариях к посту отметилась пресс-секретарь самарского отделения ПФР Ольга Крысина. Она принесла извинения семье Балыкова. Крысина подчеркнула, что допустившие ошибку сотрудники направят свои извинения его родственникам.

«В наших действиях не было злого умысла, с техническим сбоем, который привел к ошибке, разобрались», — подчеркнула пресс-секретарь.