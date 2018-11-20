Школьники из РФ вернулись с победой с Олимпиады роботов

Российские школьники вернулись с победой с Олимпиады роботов

Российскую сборную, вернувшуюся со Всемирной Олимпиады по робототехнике, встречали в аэропорту Домодедово . Поздравляли с победой и расспрашивали — насколько сложными были задания.

«Наш проект был о сети независимых логистических центров, которые могли бы во время перемещения продуктов определять их качество и записывать это все в отдельную базу данных», — рассказал Даниил Трегубов, участник Всемирной Олимпиады по робототехнике.

В этом году состязания объединены общей темой "Еда имеет значение". Нужно было сконструировать роботов, которые могли бы автономно выполнять различные полезные функции, связанные с производством и хранением продуктов, а также написать соответствующие программы. В соревнованиях участвовали команды из 63 стран.