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Школьники из РФ вернулись с победой с Олимпиады роботов
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Российские школьники вернулись с победой с Олимпиады роботов 

ТК «Звезда» 39 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Российскую сборную, вернувшуюся со Всемирной Олимпиады по робототехнике, встречали в аэропорту Домодедово. Поздравляли с победой и расспрашивали — насколько сложными были задания.
«Наш проект был о сети независимых логистических центров, которые могли бы во время перемещения продуктов определять их качество и записывать это все в отдельную базу данных», — рассказал Даниил Трегубов, участник Всемирной Олимпиады по робототехнике.
В этом году состязания объединены общей темой "Еда имеет значение". Нужно было сконструировать роботов, которые могли бы автономно выполнять различные полезные функции, связанные с производством и хранением продуктов, а также написать соответствующие программы. В соревнованиях участвовали команды из 63 стран.
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