Десятилетие детства: что оно даёт россиянам

По рекомендации Генеральной Ассамблеи ООН 20 ноября государства отметят Всемирный день ребёнка. Традиционно в этот день проводятся акции, флешмобы и благотворительные концерты, призванные помочь детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию и находящимся в группе риска.

Системная политика

Валентина Матвиенко. Очередным наглядным доказательством того, что в России забота о детях не пустая декларация, а системная продуманная политика, стало «Десятилетие детства», объявленное указом президента с января 2018 года. Инициатором программы выступила председатель Совета Федерации

Воплощение этой программы в жизнь — один из приоритетов для Совфеда, подчеркнула глава палаты регионов. Федеральный план мероприятий на первые годы уже утверждён, собственные планы разработали и регионы. По мнению Валентины Матвиенко, также нужно разработать четкую систему показателей работы по реализации плана. «У нас (некоторые руководители. — Прим. ред.) научились так красиво отчитываться, а если поглубже копнуть, то очень часто эти отчёты либо не соответствуют действительности, либо очень поверхностные. Поэтому если будут чёткие критерии, оценивающие результаты реализации „Десятилетия детства“ и для регионов, и в целом, то это будет дисциплинировать всех участников этого процесса», — пояснила спикер.

Председатель Правительства Дмитрий Медведев обозначил основные приоритеты программы. По его словам, ими станут здоровье и безопасность детей. «Нужно совершенствовать систему профилактики, медицинской помощи, целый ряд сопряженных вопросов должен решаться, включая вопросы питания, здорового и активного образа жизни, спортивного воспитания», — сказал премьер-министр. В числе главных проблем, остающихся в фокусе внимания властей, глава кабмина назвал и доступность образования. Так, вопросы обеспечения мест для детей в школах и детских садах уже решаются. Теперь речь идёт о том, чтобы вовлекать подрастающее поколение в культурную жизнь. Кроме того, «Десятилетие детства» предполагает развитие инклюзивного образования.

Что вошло в план «Десятилетия детства»

1. Очередь многодетных, претендующих на земельные участки, сократят

В 2018-2020 годах Минстрой и власти регионов будут заниматься разработкой и реализацией «дорожных карт» по предоставлению многодетным семьям земельных участков, обеспеченных инженерной инфраструктурой. В документ должны попасть сведения о площади свободной земли, которой располагает субъект, а также о сроках, в которые он планирует обеспечить участками всех многодетных, кто в этом нуждается.

Дело в том, что выделять землю семьям с тремя и более детьми регионы обязаны с 1992 года — такая норма содержится в Указе президента «О мерах по социальной поддержке многодетных семей». Позже задача была скорректирована — в настоящее время семьям должны передавать не просто наделы земли, а с уже проведённой на них инфраструктурой. Альтернативный вариант — обеспечить нуждающиеся в этом семьи жильем: квартирами или домами. Тем не менее, судя по имеющейся в распоряжении парламентариев статистике, с такой задачей большинство субъектов справляется неважно. По состоянию на 1 января 2018 года в очереди на земельные участки стояло 390 712 семей.

2. Мамам новорождённых начнут выдавать подарки

В 2018-2020 годы в субъектах пройдут акции «Подарок новорожденному». Каждой роженице при выписке из родильного дома будет передаваться специальный набор для малыша с необходимыми предметами ухода. Уже известно, что товары будут преимущественно российского производства. В предварительный перечень вошло 12 предметов. В него попали одеяло, пеленка, комбинезон, ползунки, боди, полотенце, распашонка, чепчик, подгузники, крем от опрелостей, детская присыпка и влажные салфетки. При выборе предметов специалисты Минпромторга руководствовались мнением педиатров и родительского сообщества.

3. Семьям с двумя и более детьми продолжат выдавать льготные ипотечные кредиты

В 2018-2020 годах финансовому блоку Правительства поручено обеспечить субсидирование шестипроцентной ставки по ипотечным кредитам, выданным семьям с двумя или тремя детьми российскими кредитными организациями. Для получения кредита или займа на льготных условиях необходимо соблюдать ряд обязательных требований. Например, жилое помещение может приобретаться только на первичном рынке недвижимости, а второй или третий ребёнок должен быть рожден в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года. При этом при рождении второго ребёнка срок субсидирования составит три года, при появлении третьего ребёнка субсидии от государства будут предоставляться в течение пяти лет.

4. В детсадах, школах и кружках создадут новые места

В 2018-2020 годах Минпросвещения и региональные власти воплотят в жизнь проект по созданию мест в ясельных группах для детей в возрасте от двух месяцев до трёх лет. Так, к концу 2019 года получить места в яслях должны 94 процента претендующих на них дошкольников, в 2020-м году — 100 процентов. Также к 2020 году запланировано создать более 150 тысяч новых мест в школах.

Доступнее станет и дополнительное образование. Так, один из приоритетных проектов предполагает, что к 2020 году всевозможные кружки и секции будут посещать не менее 70-75 процентов детей и подростков в возрасте от пяти до 18 лет. Причём 12 процентов россиян в возрасте от пяти до 18 лет, по подсчетам Правительства, должны быть записаны в детские школы искусства. С участием одаренных детей и молодежи ежегодно будет осуществляться не менее 300 творческих проектов.

Повысить доступность кружков, по мнению экспертов, могли бы школьные автобусы. Так что отдельным пунктом в план мероприятий включено «расширение возможностей использования такого транспорта для доставки детей в организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования, дополнительные общеобразовательные программы, на спортивные, культурно-массовые и иные мероприятия».

5. Школьники получат психологическую помощь, а нянь «сертифицируют»

В 2018-2020 годы Минпросвещения и региональные власти займутся созданием сети региональных и муниципальных центров психолого-педагогической и медико-социальной помощи обучающимся и детям раннего возраста из расчёта не менее чем одна служба на пять тысяч детей. Кроме того, Минтруд разработает механизм сертификации услуг работников по присмотру и уходу за детьми и утвердит профессиональный стандарт «Няня». Также запланирована подготовка, переподготовка и повышение квалификации ежегодно не менее 10 тысяч (20 процентов общего числа) специалистов в сфере защиты прав детей.

6. В субъектах появятся центры выявления одаренных детей

В планах Правительства значится развитие региональных центров по работе с одарёнными детьми. К 2020 году в 60 субъектах Федерации должны заработать центры выявления и поддержки одарённых детей. В этот же срок участие в олимпиадах, конкурсах и прочих мероприятиях, направленных на выявление одаренных детей, должны будут принимать не менее 50 процентов обучающихся в общеобразовательных организациях. Особое внимание будет уделяться профориентации школьников. Предполагается, что к 2020 году не менее 30-35 процентов детей в возрасте 12-18 лет будут охвачены профильным образованием с использованием научно-технической и технологической базы компаний вне школ.

7. Любовь к музыке и туризму привьют новыми методами

В 2019-2020 годы Минкультуры Минфин должны наладить производство дополнительно не менее 10 игровых и полнометражных анимационных фильмов, а также 50 часов сериальной анимационной продукции для детей. Так, в стране должно вестись не менее 20 анимационных проектов, направленных на приобщение детей к шедеврам российской музыки, литературы и художественного творчества.

Любовь к путешествиям маленьким россиянам призваны привить центры детско-юношесткого туризма. В 2018-2020 годах Минпросвещения, Росмолодёжь и региональные власти должны реализовать программу развития инфраструктуры подобных центров и туристских клубов по месту жительства детей и подростков.

8. Инклюзивное образование выйдет на новый уровень

В 2018-2020 годы Минпросвещения и региональные власти создадут ресурсные методические центры и базовые профессиональные образовательные организации, обеспечивающие поддержку региональных систем инклюзивного профессионального образования инвалидов. В частности, предполагается создание не менее трех федеральных ресурсных методических центров по организации комплексного сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью; создание не менее 85 базовых профессиональных образовательных организаций, обеспечивающих поддержку инклюзивного профессионального образования инвалидов; создание на базе образовательных организаций высшего образования не менее 21 ресурсного учебно-методического центра по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

9. Власти запустят новую программу по профилактике абортов

В 2018-2020 годы Минздрав , ФОМС, Минфин и власти регионов разработают новую систему мер по профилактике искусственного прерывания беременности, отказов от новорожденных, медико-социальному сопровождению будущих мам. Акцент будет сделан на оказание психологической поддержки в роддомах, а также в организациях, специализирующихся на помощи беременным женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Цель указанной политики — снижение количества абортов и отказов от новорожденных.

10. Безопасность детского отдыха гарантирует ФСБ

Минпросвещения, МВД и ФСБ займутся разработкой рекомендаций по обеспечению антитеррористической защищенности детских лагерей палаточного типа, а также мест массовых мероприятий, проводимых на природе с несовершеннолетними. Минпросвещения поручено повысить уровень подготовки детей к поведению в условиях чрезвычайных ситуаций. Кроме того, к 2019 году МЧС , Минкультуры и Минпросвещения разработают механизм контроля за перемещением организованных детских туристских групп, в том числе с применением информационных технологий. Сделано это будет для того, чтобы в случае возникновения чрезвычайных ситуаций подразделения МЧС могли незамедлительно среагировать.

11. Национальный календарь профилактических прививок расширят

В 2020 году в национальный календарь профилактических прививок включат вакцинацию детей от ветряной оспы, ротавирусной и гемофильной инфекций.