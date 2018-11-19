Украинская поэтесса обвинила РФ в «краже» советского кино

«Создано украинцами»: поэтесса обвинила Россию в «краже» советского кино

Советский кинематограф создали украинцы, заявила поэтесса и сценаристка Татьяна Малахова в ходе общественного форума "За украинский язык" во Львове . Видео с выступлением активистки опубликовано на YouTube.

По словам Малаховой, она посчитала всех своих соотечественников, связанных с киноиндустрией, которые в конце XX века приехали в СССР.

"Вы не представляете, какое огромное количество украинцев создало советское кино. Но это достижение, как обычно, присвоила себе Россия", — считает активистка.

Малахова также рассказала, что в середине 1980-х годов во время учебы в университете отправилась в Ростовскую область собирать русский фольклор. По словам поэтессы, она не смогла найти там русскую речь, так как якобы почти все жители сел "разговаривали на украинском".