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Украинская поэтесса обвинила РФ в «краже» советского кино
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«Создано украинцами»: поэтесса обвинила Россию в «краже» советского кино 

РИА Новости + ещё 3 2 часа назад
Советский кинематограф создали украинцы, заявила поэтесса и сценаристка Татьяна Малахова в ходе общественного форума "За украинский язык" во Львове. Видео с выступлением активистки опубликовано на YouTube.
По словам Малаховой, она посчитала всех своих соотечественников, связанных с киноиндустрией, которые в конце XX века приехали в СССР.
"Вы не представляете, какое огромное количество украинцев создало советское кино. Но это достижение, как обычно, присвоила себе Россия", — считает активистка.
Малахова также рассказала, что в середине 1980-х годов во время учебы в университете отправилась в Ростовскую область собирать русский фольклор. По словам поэтессы, она не смогла найти там русскую речь, так как якобы почти все жители сел "разговаривали на украинском".
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