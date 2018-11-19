Рогозин извинился за «утопленную» таксу

Рогозин извинился за кадры опытов над таксой

По его словам, Николос после демонстрации эксперимента остался жив, регулярно получает корм и не думает о плохом.

"Собака жива, Николас жив — дай бог всем жить, как Николас живет — кормят регулярно, ни о чем плохом не думает", — сказал Рогозин.

В начале декабря в ходе презентации новейших российских разработок провели демонстрацию на таксе: собаку вниз головой поместили в резервуар с жидкостью, не содержащей азота, через несколько минут животное начало дышать.

Эксперимент вызвал широкий общественный резонанс, некоторые сочли жестоким испытание на собаке и подвергли Рогозина критике. Позднее он заявил, что забрал таксу себе.