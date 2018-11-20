Более миллиона россиян выбрали новые имена для аэропортов

К 20 ноября в рамках финала конкурса «Великие имена России» свои голоса за имена-фавориты, которые присвоят аэропортам, отдали более миллиона человек. Об этом сообщается на сайте конкурса.

Активнее всего россияне голосовали за новые названия для аэропортов Уфы (72,6 тысячи человек), Казани (55,4 тысячи), Симферополя (43,7 тысячи), Минеральных Вод (40,6 тысячи) и Мурманска (35,6 тысячи).

Анадыря, Анапы, Среди аутсайдеров голосования оказались аэропорты Сочи Петропавловска-Камчатского , Сыктывкара, Норильска, Магадана и Благовещенска (по десять тысяч голосов каждый).

В Уфе лидирует имя Мустая Карима (37 425 голосов), а в Калининграде побеждает Иммануил Кант (14 091 голос). В Москве (Шереметьево) Александр Пушкин уступил Андрею Туполеву : 5839 голосов против 6726 голосов. Для столичного Внуково лидирует имя Сергея Королева (15 681 голос), а для Домодедово — Михаила Ломоносова (10 003 голоса). В Магадане с результатом в 4011 голосов побеждает имя Владимира Высоцкого.

Россияне начали устраивать акции в поддержку кандидатов: например, крымские армяне проголосовали за Айвазовского и станцевали в аэропорту Симферополя. Имя Ивана Айвазовского набрало 21 286 голосов.

Финальное голосование стартовало в 11:00 12 ноября. Любой желающий может выбрать один аэропорт из общего списка и проголосовать за одно имя (по принципу «один голос — один аэропорт — одно имя»).

Голосование доступно на сайте конкурса, в соцсетях, по SMS и через анкеты во время рейсов «Аэрофлота»

По итогам конкурса «Великие имена России» 45 крупнейшим аэропортам страны присвоят имена знаменитых россиян. В список кандидатов вошли самые разные люди: от исторических фигур и советских деятелей до современников.