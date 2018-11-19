Соловьев обратился к украинцам с необычным предложением

Соловьев лихо унизил зарвавшихся украинцев

Ситуация в Азовском море нынче неспокойная. Украина , незаконно задерживая российские суда, спровоцировала ответную реакцию Москвы , после чего предсказуемо побежала жаловаться на "агрессию Кремля". Более того, Киев попробовал запугать Москву, угрожая ввести флот в акваторию Азова . В российской столице к грозным заявлениям из Незалежной отнеслись с юмором. Так, телеведущий Владимир Соловьев пошутил, что украинцам придется перебрасывать свои корабли в Азов старинным способом — волоком по суше.

В Незалежной то и дело хвастаются мощью своей армии и военно-морских сил. Кризис в Азовском море, спровоцированный Киевом, заставил украинское руководство увеличить группировку ВМФ в регионе. Хотя всем понятно: дряхлый украинский флот и его устаревшие катера противопоставить российской мощи в Черном и Азовском морях не смогут.

Тем не менее, из Киева то и дело слышатся смелые заявления и грозные выкрики в адрес Москвы. Так, министр обороны Степан Полторак заявил, что Украина готова дать отпор "российскому агрессору" на всех направлениях.

В свою очередь, представитель президента Украины в Верховной раде Ирина Луценко , комментируя возможность закрытия Россией Азовского моря для прохода флота Незалежной, заявила, что Киев в ответ будет обращаться в международные суда с иском о нарушении Москвой международной конвенции по морскому праву.

"Очередной украинский чиновник стращала Россию последствиями в Азове, хотя не совсем понятно, с какой стороны в Азовское море приплывут многочисленные украинские суда, которые должны противостоять нашей стране", — отметил в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" депутат Константин Затулин.

Ведущий не растерялся и тут же предположил: волоком по земле, как в старые добрые времена.

"А еще можно взять и выкопать свое, альтернативное Черное море, если уж идти путем древних укров, и отделиться от России горной грядой", — саркастически пошутил Соловьев.