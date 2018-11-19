Представитель Романовых оценил «царским» пирожным

Представитель Романовых дал оценку пирожным с изображением царской семьи

Изображение государей, святых и героев на упаковках или кондитерских изделиях не предосудительно, если не сопровождается издевательскими и глумливыми подписями, заявил РИА Новости советник канцелярии главы Российского императорского дома Романовых в крымском регионе Владислав Пилькевич

Ранее в соцсетях и СМИ появилась информация, что в одном из тюменских ресторанных холдингов были представлены пирожные с лицами императора Николая II и членов его семьи.

"Само по себе изображение государей, святых и героев на различных упаковках или, например, кондитерских изделиях не предосудительно. Такая практика существовала в дореволюционной России. Были, например, штофы для водки в виде бюстов императоров и великих князей", — отметил Пилькевич.

При этом, по его словам, достойно порицания и осуждения, когда изображения чтимых выдающихся деятелей прошлого сопровождаются издевательскими и глумливыми подписями, как это было с леденцами в Санкт-Петербурге.