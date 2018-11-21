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Блогер Алешковский извинился перед гендиректором «Аэрофлота» 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 39 1 час назад
Фото: РИА Новости
Блогер Дмитрий Алешковский в эфире радиостанции «Эхо Москвы» извинился перед гендиректором «Аэрофлота» Виталием Савельевым.
«Что касается того, что я написал про Савельева, [то] я уверен, что лично для него это было обидно. И я понимаю, почему он обиделся на меня. И мне очень жаль, что я его обидел и я ему написал сообщение личное в Instagram, специально его повесил в Twitter, чтобы увидели, потому что если он не прочитает… И я написал ему: Давайте жить дружно! И я извиняюсь, что вас лично обидел», — заявил Алешковский в эфире радиостанции «Эхо Москвы» (можно увидеть на видео с 6.10).
Напомним, по словам Алешковского, компания «Аэрофлот» лишила его и его супругу платинового статуса в программе лояльности после его публикации с критикой запрета на использование смартфонов сотрудниками авиакомпании.
Более того, Алешковский заявил о намерении обратиться в суд, если до 22 ноября его платиновый статус в компании не будет восстановлен.
При этом в правилах программы «Аэрофлота» прямо говорится, что компания оставляет за собой право аннулировать или заблокировать счет участника программы «Аэрофлот Бонус» «без возмещения каких-либо расходов, убытков и компенсаций» за размещение публикаций, содержащих заведомо ложную информацию, и/или сведений, порочащих деловую репутацию ПАО «Аэрофлот», в сети Интернет и/или печатных СМИ.
Сам гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев заявил, что Дмитрий Алешковский лишился статуса в программе «Аэрофлот Бонус» из-за хамства.
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Виталий Савельев , Аэрофлот , Эхо Москвы , Общество
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