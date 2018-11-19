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Московский таксист 8 часов ждал клиентку и не пожалел
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Отдать нельзя оставить: зачем России острова

Прождавшему восемь часов пассажирку московскому таксисту предложили автомобиль 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Московскому таксисту, который восемь часов прождал клиентку, чтобы вернуть ей забытый в машине кошелек, предложили бесплатный автомобиль. Об этом «Ленте.ру» сообщили представители агрегатора «Ситимобил».
Ему также пообещали, что с него в течение месяца не будут брать комиссию, если он согласится присоединиться к сервису «Ситимобил». В агрегаторе посчитали поступок мужчины по имени Кайрат достойным и восхитились его заботой о клиентах.
Историю рассказала сама пассажирка в среду, 14 ноября, в своем аккаунте в Facebook. Она прилетела в Москву в 5:00 и добралась до дома на такси. Проспав до 13:00, она проснулась и обнаружила пропажу кошелька. Попытки связаться с таксопарком и обнаружить телефон водителя не увенчались успехом, но таксиста увидел из окна отец героини.
Оказалось, что мужчина, обнаружив утерянную вещь, также пытался найти контакты девушки, но не смог. Тогда он отправился к ее подъезду и принялся ждать ее. Встретившись, оба героя истории расплакались. Девушка отблагодарила таксиста суммой, в пять раз превышающей стоимость поездки.
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