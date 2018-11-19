Роскачество запустило исследование пивных напитков

Роскачество проведет исследование пивных напитков, по итогам которого организация предложит меры по изменению законодательства в части классификации пивоваренной продукции, а также методы контроля ее качества, говорится в сообщении Роскачества.

"Роскачество по поручению правительства РФ проведет исследование значимого сегмента рынка пивоваренной продукции, которая маркируется как "пивные напитки". По итогам работы будет представлен доклад в правительство и предложены меры по изменению законодательства в части классификации пивоваренной продукции, а также методы контроля ее качества", — говорится в сообщении.

О старте исследования сообщил руководитель Роскачества Максим Протасов на форуме "Антиконтрафакт".

Отмечается, что предварительный анализ рынка пивных напитков показал, что на одной полке находятся четыре категории товаров, которые ныне маркируются "пивными напитками".

"В частности, это пивной напиток, содержащий более 80% солода, но имеющий в составе натуральные вкусоароматические добавки — апельсиновую цедру, кориандр, лимон… Фактически, данный продукт является пивом с вкусовыми добавками", — пояснили в Роскачестве.

Там напомнили, что, согласно законодательному определению пива, масса сахаросодержащих продуктов в этом продукте не должна превышать 2%, а использование ароматических и пищевых добавок запрещено, что представляет собой определенную сложность для производства специальных сортов.

Во вторую категорию входит напиток, содержащий менее 80% солода. Например, это напитки с добавками из зернового сырья, кукурузы, риса. Ещё одна категория пивных напитков: те, которые содержат в составе менее 80% солода с добавлением воды, синтетических и натуральных ароматизаторов, например, именуемых на маркировке. Кроме того, под классификацию "пивные напитки" попали и слабоалкогольные напитки, содержащие добавленный спирт, сладкие газированные напитки и иные, недопустимые добавки, в том числе консерванты, которые фактически являются слабоалкогольными коктейлями.

"Существующая классификация пивных напитков, обозначение совершенно разных типов продукта одним названием, вводит потребителей в заблуждение, препятствует добросовестной конкуренции, не соответствует принятым международным стандартам и классификациям", — приводятся слова Протасова.

По его мнению, в категории "пиво" и "пивные напитки" существует так называемая "легальная фальсификация", основанная на отсутствии методов контроля и отсутствии четких идентификационных признаков.