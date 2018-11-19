Россиянам могут дать отпуск для диспансеризации

Всем работающим россиянам необходимо предоставить оплачиваемый отпуск для прохождения диспансеризации, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. По её словам, бизнес должен нести социальную ответственность за состояние здоровья своих работников.
«С учётом роста средней продолжительности жизни наших граждан и появления всё большего количества людей пенсионного возраста, конечно же, нужно заниматься и развитием этой части здравоохранения, чтобы нашим уважаемым пенсионерам, людям пожилого возраста обеспечить по-настоящему здоровое и комфортное долголетие», — цитирует Матвиенко агентство «Интерфакс».
Такое заявление сенатор сделала на встрече с министром здравоохранения Вероникой Скворцовой. Она отметила, что этому направлению необходимо уделять больше внимания.
Ранее News.ru писал, что работников предпенсионного возраста могут уволить по состоянию здоровья. Из-за пенсионной реформы, которая в том числе обязывает бережнее обходиться с «пожилыми» сотрудниками, частые медицинские осмотры станут массовым явлением.