Россиянам могут дать отпуск для диспансеризации

Россиянам могут предоставить отпуск для диспансеризации

Всем работающим россиянам необходимо предоставить оплачиваемый отпуск для прохождения диспансеризации, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко . По её словам, бизнес должен нести социальную ответственность за состояние здоровья своих работников.

«С учётом роста средней продолжительности жизни наших граждан и появления всё большего количества людей пенсионного возраста, конечно же, нужно заниматься и развитием этой части здравоохранения, чтобы нашим уважаемым пенсионерам, людям пожилого возраста обеспечить по-настоящему здоровое и комфортное долголетие», — цитирует Матвиенко агентство «Интерфакс».

Такое заявление сенатор сделала на встрече с министром здравоохранения Вероникой Скворцовой . Она отметила, что этому направлению необходимо уделять больше внимания.

Ранее News.ru писал, что работников предпенсионного возраста могут уволить по состоянию здоровья. Из-за пенсионной реформы, которая в том числе обязывает бережнее обходиться с «пожилыми» сотрудниками, частые медицинские осмотры станут массовым явлением.