Ещё
Россиянам могут дать отпуск для диспансеризации
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россиянам могут предоставить отпуск для диспансеризации 

News.ru + ещё 3 1 час назад
Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»
Всем работающим россиянам необходимо предоставить оплачиваемый отпуск для прохождения диспансеризации, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. По её словам, бизнес должен нести социальную ответственность за состояние здоровья своих работников.
«С учётом роста средней продолжительности жизни наших граждан и появления всё большего количества людей пенсионного возраста, конечно же, нужно заниматься и развитием этой части здравоохранения, чтобы нашим уважаемым пенсионерам, людям пожилого возраста обеспечить по-настоящему здоровое и комфортное долголетие», — цитирует Матвиенко агентство «Интерфакс».
Такое заявление сенатор сделала на встрече с министром здравоохранения Вероникой Скворцовой. Она отметила, что этому направлению необходимо уделять больше внимания.
Ранее News.ru писал, что работников предпенсионного возраста могут уволить по состоянию здоровья. Из-за пенсионной реформы, которая в том числе обязывает бережнее обходиться с «пожилыми» сотрудниками, частые медицинские осмотры станут массовым явлением.
News.ru: последние новости
Москва и Ингушетия обеспечат рост продолжительности жизни Императорскую семью увековечили на пирожных в Тюмени Роскомнадзор сохранит тайну переписки в мессенджерах
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Стала известна судьба квартиры Осина37
Украинцы перекрыли дорогу в Киев79
Пилоты едва не устроили ЧП над Москвой
Раскрыты подробности о последних днях жизни Осина10
В НАТО вспомнили про Крымский мост и осудили его67
Видео
00:30
Последнее слово Януковича
В мире Политика
01:03
Гигантские волны обрушили балконы отеля на Тенерифе
Происшествия
00:53
Раскрыты подробности о последних днях жизни Осина
Шоу-бизнес Другое
01:55
Украинцы перекрыли дорогу в Киев
Украина В мире
01:10
Пилоты едва не устроили ЧП над Москвой
Происшествия
01:52
Минобороны опубликовало уникальный архив
Армия Войска
00:44
В метрополитене отреагировали на видео с лисой
Новости Москвы
02:09
В НАТО вспомнили про Крымский мост и осудили его
Политика В мире
01:37
Москвич поджег консьержку
Криминал Происшествия
02:49
Солиста «Поющих гитар» сбил автомобиль
Шоу-бизнес Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение