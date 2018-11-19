Десерт украсили портретами убитых членов царской семьи

Россияне приготовили десерт с портретами убитых членов царской семьи

На гастрономическом фестивале «Большой десертный бал» в Тюмени были представлены пирожные с лицами императора Николая II и членов его семьи. Кадры прошедшего мероприятия были выложены в Instagram Stories пользователем marypovetkina.

На кадрах видны пирожные-макаруны с нанесенными на них черно-белыми снимками. Авторы работы из ресторанного холдинга «Максима» рассказали Znak.com, что десерт был приготовлен в рамках заданной фестивалем темы.

В 2018 году темой мероприятия стал «Большой императорский маршрут» — проект министерства культуры , посвященный 100-летию со дня расстрела царской семьи и рассказывающий о судьбе династии Романовых.

Один из участников фестиваля также представил на выставке шоколадный императорский поезд.

В июле стало известно о том, что следствие окончательно удостоверилось в подлинности останков царской семьи, найденных на месте их гибели в Екатеринбурге. Уточнялось, что молекулярно-генетическая экспертиза выявила родственные связи у 7 из 11 обнаруженных останков — мать, отец, четыре дочери и сын.

Семья императора Николая II и слуги были расстреляны летом 1918 года в подвале дома Ипатьева в Екатеринбурге.