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Десерт украсили портретами убитых членов царской семьи
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Россияне приготовили десерт с портретами убитых членов царской семьи 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: @marypovetkina
На гастрономическом фестивале «Большой десертный бал» в Тюмени были представлены пирожные с лицами императора Николая II и членов его семьи. Кадры прошедшего мероприятия были выложены в Instagram Stories пользователем marypovetkina.
На кадрах видны пирожные-макаруны с нанесенными на них черно-белыми снимками. Авторы работы из ресторанного холдинга «Максима» рассказали Znak.com, что десерт был приготовлен в рамках заданной фестивалем темы.
В 2018 году темой мероприятия стал «Большой императорский маршрут» — проект министерства культуры, посвященный 100-летию со дня расстрела царской семьи и рассказывающий о судьбе династии Романовых.
Один из участников фестиваля также представил на выставке шоколадный императорский поезд.
В июле стало известно о том, что следствие окончательно удостоверилось в подлинности останков царской семьи, найденных на месте их гибели в Екатеринбурге. Уточнялось, что молекулярно-генетическая экспертиза выявила родственные связи у 7 из 11 обнаруженных останков — мать, отец, четыре дочери и сын.
Семья императора Николая II и слуги были расстреляны летом 1918 года в подвале дома Ипатьева в Екатеринбурге.
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