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В Петербурге закрасили блокадную надпись
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Вандалы закрасили блокадную надпись на Невском проспекте в Петербурге 

РИА Новости + ещё 6 1 час назад
Фото: РИА Новости
Вандалы закрасили мемориальную надпись "Граждане! При артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна" памяти времен Великой Отечественной войны на фасаде дома 14 на Невском проспекте в Петербурге, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы Центрального района города.
"Акт вандализма произошел дважды, 13 и 19 ноября. Памятную надпись на доме 14 закрасили краской. Краску сейчас уже отмыли, мы отправили письмо в музей городской скульптуры, они будут проводить реставрационные работы. Когда смывали краску, теперь надпись не совсем четко видно", — сказал собеседник агентства.
По его словам, в самое ближайшее время надпись будет приведена в порядок.
Надписи "Граждане! При артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна" наносились в блокадном Ленинграде на северных и северо-восточных сторонах улиц, потому что обстрел города велся с южного и юго-западного направлений. Надпись на четной, наиболее опасной, стороне Невского проспекта была сделана летом 1943 года бойцами местной противовоздушной обороны.
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