Названо число проголосавших в конкурсе «Великие имена России»

Названо число проголосавших в финальном туре конкурса «Великие имена России»

Почти 850 тысяч человек приняли участие в выборе имен для российских аэропортов в первую неделю голосования. Об этом сообщает оргкомитет конкурса.

На сайте оргкомитета и через соцсети проголосовали 660 тысяч человек, 50 тысяч звонков поступило на горячую линию конкурса, еще 130 тысяч анкет пришло на почту оргкомитета.

Главная интрига конкурса — «битва» за популярные имена, которые хотят присвоить участники конкурса аэропортам сразу нескольких регионов. Имя Петра Первого вышло в лидеры голосования в Санкт-Петербурге (Пулково), Воронеже и Астрахани, Михаила Лермонтова — в Пензе и Минеральных Водах, Сергея Королева — в Самаре и Москве ( Внуково ).

По условиям конкурса, популярное имя присвоят тому аэропорту, где перевес голосов, поданных за него, будет больше в процентном соотношении.

Пока в борьбе за имя Петра Первого выигрывает Санкт-Петербург: там за него отдан 51% голосов, в Астрахани свои предпочтения Петру Первому отдали 42% проголосовавших, в Воронеже — 31% проголосовавших.