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Названо число проголосавших в конкурсе «Великие имена России»
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Отдать нельзя оставить: зачем России острова

Названо число проголосавших в финальном туре конкурса «Великие имена России» 

Рамблер + ещё 4 1 час назад
Фото: ТАСС
Почти 850 тысяч человек приняли участие в выборе имен для российских аэропортов в первую неделю голосования. Об этом сообщает оргкомитет конкурса.
На сайте оргкомитета и через соцсети проголосовали 660 тысяч человек, 50 тысяч звонков поступило на горячую линию конкурса, еще 130 тысяч анкет пришло на почту оргкомитета.
Главная интрига конкурса — «битва» за популярные имена, которые хотят присвоить участники конкурса аэропортам сразу нескольких регионов. Имя Петра Первого вышло в лидеры голосования в Санкт-Петербурге (Пулково), Воронеже и Астрахани, Михаила Лермонтова — в Пензе и Минеральных Водах, Сергея Королева — в Самаре и Москве (Внуково).
По условиям конкурса, популярное имя присвоят тому аэропорту, где перевес голосов, поданных за него, будет больше в процентном соотношении.
Пока в борьбе за имя Петра Первого выигрывает Санкт-Петербург: там за него отдан 51% голосов, в Астрахани свои предпочтения Петру Первому отдали 42% проголосовавших, в Воронеже — 31% проголосовавших.
Как отмечают организаторы конкурса, нередко имена, которые участвуют в финальном соревновании сразу в нескольких регионах, лидируют только в одном из них. Так, Александр Суворов является безусловным фаворитом в голосовании в Ставрополе, Валерий Чкалов — в Нижнем Новгороде, Дмитрий Менделеев — в Тюмени.
Определенным парадоксом оказалось непопадание в лидеры имен Георгия Жукова, Александра Пушкина или Александра Невского. Пока они не являются фаворитами ни в одном из регионов, которые их выдвинули.
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