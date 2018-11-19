Названы регионы с большой продолжительностью жизни

Минздрав: не все регионы достигнут средней продолжительности жизни в 78 лет

Вероника Скворцова. Достичь средней продолжительности жизни в 78 лет удастся не во всех регионах, но за счет более высоких показателей в некоторых субъектах Федерации в целом по стране эта планка будет достигнута, заявила министр здравоохранения России Президент РФ Владимир Путин в своем майском указе "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" поставил цели по повышению ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет. "Чтобы выйти всей стране на продолжительность жизни 78 лет, мы не можем всем субъектам поставить эту планку. Я хотела бы отметить, что у нас есть субъекты, где продолжительность жизни пока 60 лет или даже чуть ниже. Даже в том случае, если мы будем идти очень большим шагом, прибавляя в течение 6 лет по году, то мы все равно не выйдем на продолжительность жизни общенациональную, поэтому у нас есть субъекты, которые должны выше результаты 78 лет получить", — сказала Скворцова на рабочей встрече с членами Совета Федерации. К регионам, которые должны показать планку выше средней продолжительности жизни, относятся Москва и Ингушетия, отметила Скворцова. В октябре премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил Основные направления деятельности правительства России до 2024 года. Кабмин в самом плане концентрируется на национальных целях развития, которые заложены в новом майском указе, а также на реализации 12 нацпроектов. Один из них, нацпроект "Здравоохранение", разработанный Минздравом , предусматривает восемь различных направлений развития здравоохранения, включая совершенствование оказания первичной медицинской помощи, помощи при сердечно-сосудистых и онкологических заболеваниях, развитие медицинской помощи детям, подготовку специалистов-медиков, цифровизацию здравоохранения, развитие национальных медицинских центров и медицинского туризма. Всего на реализацию проекта выделяется 1,36 триллиона рублей. Как уточняла Скворцова, самым затратным окажется направление онкологии, так как планируется внедрение новых клинических рекомендаций и ядерной медицины. В целом выделенные средства будут направлены на строительство и ремонт медучреждений, их переоснащение, а также обучение и переподготовку медиков и внедрение цифровых технологий.