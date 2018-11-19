В России нашли уникальный янтарный самородок

В Калининградской области нашли новый крупный янтарный самородок

Янтарный самородок весом свыше двух килограмм нашли в Калининградской области . Камень обнаружили сотрудники местного комбината, сообщили ТАСС в пресс-службе АО «Калининградский янтарный комбинат».

Самородок нашли накануне в завершающий день сезона добычи 2018 года.

«Уникальный янтарь массой 2372 граммов представляет собой камень объемной плотной структуры трапециевидной формы», — отметили в пресс-службе.

Это самый большой самородок, найденный в 2018 году. Всего в этом году комбинат добыл 500 тонн янтаря, что стало абсолютным историческим рекордом для предприятия с 1976 года.

Напомним, летом комбинат также обнаружил два больших куска янтаря, весом по килограмму. Они получили имена «Третьяк» и «Мундиаль».