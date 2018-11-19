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В России нашли уникальный янтарный самородок
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В Калининградской области нашли новый крупный янтарный самородок 

Мир24 + ещё 3 1 час назад
Фото: «Мир24» / Карташова Елена
Янтарный самородок весом свыше двух килограмм нашли в Калининградской области. Камень обнаружили сотрудники местного комбината, сообщили ТАСС в пресс-службе АО «Калининградский янтарный комбинат».
Самородок нашли накануне в завершающий день сезона добычи 2018 года.
«Уникальный янтарь массой 2372 граммов представляет собой камень объемной плотной структуры трапециевидной формы», — отметили в пресс-службе.
Это самый большой самородок, найденный в 2018 году. Всего в этом году комбинат добыл 500 тонн янтаря, что стало абсолютным историческим рекордом для предприятия с 1976 года.
Напомним, летом комбинат также обнаружил два больших куска янтаря, весом по килограмму. Они получили имена «Третьяк» и «Мундиаль».
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