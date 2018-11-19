Названа опасность ранней подкормки птиц

Если подкармливать птиц раньше наступления календарной зимы, пернатые не улетят в тёплые края. Для самок и молодых птенцов перелёт необходим для жизни, сообщил в эфире Радио «Комсомольская правда» орнитолог Леонид Соколов.
«На зиму в наших широтах остаются только самцы — их стоит кормить белым хлебом и семечками, но не жареными», — сказал эксперт.
По его словам, на дачных участках лучше подкармливать синиц — если эти птицы останутся до лета, то произведут птенцов, которые будут уничтожать вредных гусениц.
«А вот скворцы съедят все кустарники, в том числе вишню и черешню», — пояснил он. При этом температура воздуха для птиц не является главным критерием выживаемости — необходимо, чтобы у них была еда. Поэтому если у синиц будет корм, этим птицам не страшен даже мороз в минус 50 градусов, подчеркнул орнитолог.