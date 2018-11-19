Названа опасность ранней подкормки птиц

Орнитолог рассказал, почему нельзя кормить птиц до декабря

Если подкармливать птиц раньше наступления календарной зимы, пернатые не улетят в тёплые края. Для самок и молодых птенцов перелёт необходим для жизни, сообщил в эфире Радио « Комсомольская правда » орнитолог Леонид Соколов

«На зиму в наших широтах остаются только самцы — их стоит кормить белым хлебом и семечками, но не жареными», — сказал эксперт.

По его словам, на дачных участках лучше подкармливать синиц — если эти птицы останутся до лета, то произведут птенцов, которые будут уничтожать вредных гусениц.