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В Казани открыли памятник Марджани
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На набережной озера Кабан в Казани открыли памятник Марджани 

АиФ Казань + ещё 4 2 часа назад
Фото: пресс-служба президента РТ
Памятник татарскому просветителю и богослову Шигабутдину Марджани открыли на набережной озера Кабан, сообщает пресс-служба президента РТ.
Скульптура выполнена из белого мрамора по проекту Баки Урманче. На плитах выгравировано высказывание богослова «Истина и праведный путь превыше всего».
Рустам Минниханов в ходе церемонии поздравил всех мусульман с праздником Мавлид ан-Наби — днём рождения Пророка Мухаммеда.
«В этот день мы открываем памятник великому сыну татарского народа — богослову и философу Шигабутдину Марджани. Своими трудами он внёс большой вклад в просвещение татарского народа», — подчеркнул президент РТ.
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