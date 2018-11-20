На набережной озера Кабан в Казани открыли памятник Марджани

Памятник татарскому просветителю и богослову Шигабутдину Марджани открыли на набережной озера Кабан, сообщает пресс-служба президента РТ

Скульптура выполнена из белого мрамора по проекту Баки Урманче. На плитах выгравировано высказывание богослова «Истина и праведный путь превыше всего».

Рустам Минниханов в ходе церемонии поздравил всех мусульман с праздником Мавлид ан-Наби — днём рождения Пророка Мухаммеда.