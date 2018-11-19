В РФ могут разрешить охоту на краснокнижных животных

Минприроды обсуждает легализацию трофейной охоты на краснокнижных животных

Член «Клуба горных охотников», депутат Госдумы от «Единой России» Владислав Резник направил в Минприроды запрос на получение информации об объеме средств, выделяемых на сохранение краснокнижных животных, а также об изменении размера популяции редких животных с момента занесения их в Красную книгу. Эти данные необходимы депутату для проработки вопроса о внедрении в России трофейной охоты на исчезающие виды животных в обмен на финансовые компенсации на восстановление их популяции. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на запрос Резника.

Депутат интересуется такими животными, как алтайский горный баран, амурский горал, а также представителями путоранского подвида снежного барана и чукотской популяции якутского подвида снежного барана. Запрос на имя замминистра природы Ивана Валентика был отправлен 21 августа. Еще не имея запрашиваемых данных, Резник констатирует, что принимаемые государством меры для сохранения редких видов животных «в условиях жестких бюджетных ограничений не могут быть признаны достаточными». В запросе он информирует представителей Минприроды о спецпрограммах по сохранению исчезающих видов, которые «успешно разрабатываются и внедряются» в мировой практике. Речь идет о трофейной охоте на особей, которые «представляют наименьшую ценность для популяции», на возмездных основаниях «с последующим приоритетным использованием вырученных средств» на проведение исследований и охранных мероприятий в отношении исчезающих видов.

Резник пояснил изданию, что его запрос — «это не предложение начать охоту на редкие виды, а предложение собрать информацию, чтобы обсудить, возможно это или нет».

12 ноября инициатива Резника рассматривалась на совещании в Минприроды у Валентика. «По итогам было решено проработать ее целесообразность», рассказали в ведомства. Там также подчеркнули, что охота не может быть разрешена на виды животных с первым статусом редкости, обсуждать можно лишь те виды, численность которых восстановлена и стабильна. В Минприроды также отметили, что до сих пор в России применялся «другой подход» к сохранению краснокнижных видов, исключающий любое коммерческое использование этих животных. При этом чиновники признают, что бюджетных средств на их сохранение недостаточно.

В 2016 г. президент «Клуба горных охотников» Эдуард Бендерский просил на тот момент вице-премьера Александра Хлопонина выделить пять разрешений на добычу путоранского снежного барана. За это клуб готов был профинансировать исчезающую популяцию на 15 млн руб. Хлопонин поручил Минприроды «поддержать и подготовить пилотный проект по взаимодействию» с «Клубом горных охотников». Однако в 2017 г. Росприроднадзор отказал в выдаче запрошенных разрешений.

Экологи обращают внимание на ценность для популяции каждой особи.