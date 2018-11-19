Иностранки откровенно рассказали о русских мужчина

Иностранки откровенно рассказали о мужчинах из России

Шведская газета Svt опубликовала статью Элин Йонссон о русских мужчинах. Журналистка заявила, что тяжелая история нашей страны с многочисленными войнами и революциями «искалечила» мужчин России, которым современное общество стало делать поблажки. С тех пор, как в России появилось качественное пиво, они даже перестали пить водку (как истинные настоящие мужчины, по мнению журналистки), и теперь отлеживаются на диване с банкой в руках, пока их жены работают, следят за порядком и воспитывают детей. И делают все это одновременно.

Русские женщины боятся остаться без денег и крыши над головой с ребенком на руках, поэтому, помимо поддержания домашнего уюта им приходится строить карьеру. Мужчины перестали чувствовать ответственность за свою семью, которую в любой момент могут покинуть, устав от семейной жизни. Об этом Йонссон рассказали ее знакомые из России и постсоветских стран.

«Газета.Ru» поговорила с девушками из разных стран, чтобы узнать их мнение о современных русских мужчинах.

Колумбийка Ракель семь лет живет в браке с русским мужчиной, к которому она переехала в Москву из Боготы.

«Первое, что я заметила в русских мужчинах — они говорят прямо. Для них важнее быть искренним, чем вежливым, в то время как в Латинской Америке все абсолютно наоборот. Для меня было большим шоком, когда я услышала, как русские мужчины прямо говорят о том, что им не нравится», — рассказала Ракель «Газете.Ru». — Еще я заметила, что русские мужчины не умеют флиртовать. Я бы сказала, что для наших колумбийских ребят флиртовать — очень просто и естественно, а для русских не очень».

«Мне очень понравилось, что русский заботится о своей девушке, даже если не женат на ней. Парень считает, что твои нужды — это его нужды. Меня очень сильно вдохновило, когда мой русский парень начал говорить, что «нам нужно решить проблему»: для него мои нужды были очень важны. Наши, колумбийские парни, так сильно заботятся о женщинах только после свадьбы. Они могут приглашать на свидания, оплачивать счета в ресторане и дарить подарки, но никогда не будут так сильно вникать в твои проблемы до тех пор, пока ты не станешь его семьей», — отметила Ракель.

«Еще мне нравится, что русские мужчины не выкрикивают женщинам вульгарные фразы на улице. В Латинской Америке часто можно услышать «комплимент» от прохожего. Конечно, есть колумбийцы, которые говорят приятные слова, но также есть и мужчины, которые очень вульгарно оценивают твою фигуру и внешность. Мне нравится, что в России я могу ходить по улицам, и мне никто ничего не говорит — это очень комфортно».

«Мне довелось пообщаться с русскими во время своей длительной командировки во Владивосток. Мужская половина коллектива всегда вела себя очень спокойно, сдержанной и при этом добродушно (чего не скажешь о женской)», — рассказывает преподавательница Мэйуми из Японии.

Собеседница «Газеты.Ru» вспомнила историю о русском ухажере:

«Один местный мужчина оказывал мне знаки внимания, был очень галантен и поначалу казался мне очень милым. Но к сожалению, у нас ничего не сложилось: сводил меня в кафе один раз и дальше никаких шагов так и не предпринял. Тоже мне — ловелас».

Домохозяйка из Италии вполне положительно отзывается о русских мужчинах после путешествия по городам России, в которое она отправилась со своим мужем и друзьями в 2012 году.

Они посетили Санкт-Петербург, Москву, Владимирскую область, Ростов Великий. Мара считает, что русские мужчины весьма дружелюбны — прохожие были приветливыми и как могли подсказывали дорогу итальянцам, которые вечерами выходили погулять. Большое впечатление на Мару произвел их гид, который показался ей добрым и очень умным человеком: он увлекательно рассказывал о культуре и русских обычаях.

Студентка Александра, прибывшая на учебу в Москву из Германии, также поделилась своим мнением о мужчинах из России.

«Еще проживая в Германии, я была знакома с русскими, и у меня уже сформировалось некоторое мнение о мужчинах из России. Я поняла, что они более консервативны, чем немцы. Также они очень беспокоятся о своей внешности, постоянно тренируются и ходят в спортзал, но я не буду обобщать и судить о всех русских мужчинах по нескольким знакомым. Когда я приехала в Россию, я, конечно, увидела, что здесь не так много мускулистых парней, которые ездят на крутых джипах и носят подделки дорогих часов, но молодые парни действительно очень озабочены своим внешним видом», — рассказала «Газете.Ru» Александра.

«Вне зависимости от внешности их объединяет одно: они очень боятся, что кто-то примет их за гея. Для меня, как человека, выросшего в либеральном обществе, которое борется с гендерными стереотипами и гомофобией, это удивительно. Один парень сказал мне потрясающую фразу: «Если я сейчас не займусь с тобой сексом, ты наверняка подумаешь, что я гей». При том, что это было не первое наше свидание, и я прекрасно понимала, что девушки в его вкусе.

Страх показаться геем глубоко сидит даже в хорошо образованных юношах с либеральными взглядами.

Конечно, эти суждения не относятся к каждому, я лишь выделила несколько популярных особенностей русских мужчин, исходя из моего личного опыта. Но мне кажется, россиянам стоит обратить внимание на гендерные аспекты, поскольку здесь не всегда адекватно реагируют на представителей сексуальных меньшинств».

«Русские мужчины довольно романтичны, даже если со стороны таковыми не кажутся. Они могут выглядеть так, будто едят на ужин сырое мясо медведя, но внутри быть заботливыми и нежными. Многие из них любят иногда послушать песни о любви, почитать стихи и посмотреть романтичные фильмы.

Однако в любой ситуации они всегда остаются настоящими мужчинами. Например, оплатить счет в ресторане для него — дело чести. Даже если девушка [о ужас] съела больше, чем он. И если его спутница предложит разделить счет, это может обидеть мужчину. То же самое касается билетов в оперу или в кино, но не таких мелочей, как тени для век или коврик в ванную», — рассказала «Газете.Ru» журналистка Лара из Эквадора.

Также девушка рассказала о том, каково быть женой русского мужчины: «Если вы состоите в серьезных отношениях с русским, он всегда будет есть и хвалить вашу еду, даже если вы откровенно плохо готовите. Но с другой стороны, каждый русский мужчина ожидает, что вы будете готовить для него каждый день. Возможно, с таким мужем вам придется унять свои карьерные амбиции и стать хранительницей очага, но взамен он как следует позаботится о вас и ваших детях.

Говорят, что мужчины не плачут, и в первую очередь это касается русских.

Они скорее скроют свои раненные чувства и проявят эмоциональное самообладание, чем будут скулить и жаловаться. Так что если ваш русский парень раздражен или грустен, он будет держать в себе эти чувства настолько глубоко, насколько это возможно», — поделилась журналистка.

Француженки видят русских мужчин загадочными персонами, так как по большей части их не видят: они теряются на фоне спутниц, затмевающих своих избранников блестящей красотой. С россиянками, которые всегда «при параде», все ясно, а сопровождающие их мужчины, как правило, ходят безликие, нахмуренные, с множеством пакетов в руках. Таков портрет типичной пары наших соотечественников, который довольно часто встречается на Лазурном берегу Франции.

«Русских мужчин вроде бы принято считать грубыми и сильно пьющими, мало привлекательными, но мне приходилось общаться с двумя представителями мужского пола родом из России, которые запомнились приятными, обаятельными и очень интересными людьми», — делится мнением француженка Кристиан Вонье, живущая в «русском» квартале в Ницце.

«Они не здороваются, не улыбаются, всегда куда-то спешат с телефоном в руках и очень много думают о работе, а внешне ничем не выделяются», — так характеризует наших соотечественников Моника, соседка Кристиан.

«Очень умные, в шахматы лучше всех играют, любят философствовать и пить пиво на пляжах», — добавляет Моника.

«Только вчера я видела высокого, невероятно красивого и стильного парня, и как ни странно, он оказался русским, — делится впечатлением француженка Беатрис, живущая в Каннах., — Он мне улыбнулся, а русские обычно не улыбаются, и вообще по сторонам не смотрят. А в целом, русские парни — красавчики: чего только стоят одни голубые глаза».

«Русские не умеют с девушками общаться, предпочитают ходить в бар с друзьями-мужчинами, обсуждать там свои мужские дела и пить водку, другое дело — итальянцы или испанцы, с ними можно повеселиться», — делится француженка на пенсии Моника.

«Для русских мужчин важнее не то, как они выглядят сами, а то как выглядит их машина, их часы на запястье, как одета их девушка, а ведь это так странно, — считает Вирджини, — Они очень эгоцентричны, думают, что им все дозволено, и плевать хотели на окружающих».