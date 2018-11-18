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Умер худрук «Субботы» Юрий Смирнов-Несвицкий
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Умер худрук «Субботы» Юрий Смирнов-Несвицкий 

Вести.Ru + ещё 11 2 часа назад
Фото: ТАСС
Театр "Суббота" сообщил о смерти художественного руководителя Юрия Смирнова-Несвицкого. 86-летний худрук умер в Санкт-Петербурге после тяжелой болезни.
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В сообщении театра отмечается, что Смирнов-Несвицкий был смелым экспериментатором и крупнейшим историком отечественного театра XX века. В заслугу художественному руководителю коллеги поставили создание театрального коллектива, "противостоявшего всякой системности и профессиональной рутине".
"Театральный клуб "Суббота" был основан в 1969 году. В 1994 году театр стал государственным. В труппе начинали свой творческий путь режиссер Семен Спивак, композитор Григорий Гладков, артисты Константин Хабенский, Анжелика Неволина, Александра Яковлева и многие другие.
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