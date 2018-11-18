В центре Петербурга решили закрыть все СИЗО 

Помимо «Крестов», расположенных на Арсенальной набережной, прекратит работать изолятор № 4 «Лебединка» и СИЗО № 5.
Около полутора тысяч арестантов будут переведены в недавно построенную в районе Колпино самую большую тюрьму Европы «Кресты-2».
По информации Life, в планах руководства Минюста очистить центр Петербурга от тюрем. Собеседник издания в ведомстве заявил, что в исторических районах продолжают действовать два СИЗО.
«Центр культурной столицы России не должны уродовать здания оставшихся двух следственных изоляторов. После переезда оттуда заключённых властям, может быть, нужно сделать ремонт и устроить там музеи», — считает чиновник Минюста.