Маша, Медведь и кремлевская пропаганда

На Западе увидели в любимом детьми многих стран мультсериале «Маша и Медведь» кремлевскую пропаганду. Британская The Times приводит слова профессора Энтони Глиса из Букингемского университета.

«У Маши напористый, неприятный характер, при этом она решительна. Она слишком много на себя берет. Не будет преувеличением сказать, что она ведет себя по-путински», — заявил он.

Медведь же, по мнению профессора, якобы призван изменить образ России в сознании западного ребенка с негативного на позитивный. Сам же мультфильм называют инструментом «мягкой силы» Москвы

При этом издание ссылается на точку зрения преподавателя Таллинского университета Приита Хыбемяги. Он заявил, что мультсериал студии «Анимаккорд» угрожает эстонской нацбезопасности.

Критики из Литвы , в свою очередь, поставили в вину аниматорам серию «Граница на замке». В этом эпизоде Маша в фуражке пограничника СССР охраняет огород Медведя от ворующего морковку Зайца — якобы у сцены явный политический подтекст.

Обвинения комментирует главный редактор сайта «Аниматор.ру», киновед Сергей Капков

«Зная тех, кто создает сериал «Маша и Медведь», кто его придумал, кто его сейчас продолжает снимать, могу сказать, что это замечательная творческая остроумная талантливая команда, которая просто делает мультсериал для детей, обыкновенные веселые истории, где обычные бытовые ситуации могут превращаться в какие-то трюковые остроумные шутки, это все не имеет никакого отношения ни к политике, ни к каким-то намекам на что бы то ни было, это просто сказка для детей, которую очень полюбили и взрослые. Я думаю, что во всем мире популярность этого сериала завоевана исключительно талантом создателей и исключительно аполитичными сценариями и сюжетами. Все, что вокруг надумывают, можно было применить и к сериалу «Ну, погоди!», можно и в Чебурашке что-то увидеть, и в Винни-Пухе. Все талантливое всегда на что-то похоже. Мне кажется, что мультфильмы сами по себе, страна — сама по себе. Популяризация страны благодаря мультсериалу вряд ли возможна. Мультфильмы смотрят дети, и они понятия не имеют, какая страна их сняла, кто имеет к этому отношение. Если у нас будет много таких сериалов, которые выйдут на международный рынок, тогда, я думаю, у взрослых может уже сложиться какое-то хорошее впечатление, будет уже непосредственная ассоциация».

«Машу и Медведя» действительно можно рассматривать в качестве инструмента «мягкой силы» России — правда, создатели мультфильма тут совсем ни при чем, полагает ведущий эксперт Центра политического анализа Михаил Захаров

«Безусловно, мы все знаем Америку по голливудским фильмам, поэтому, конечно, это довольно сильный аргумент в пользу того, чтобы использовать кинематограф и иные популярные жанры в качестве пропаганды своего образа жизни, продвижения образа страны. Но что касается данного проекта, если эффект «мягкой силы» сработал, то это совпало ненамеренно, потому что проект, очевидно, был изначально коммерческий. Россия, к сожалению или к счастью, довольно слабо пользуется инструментами soft power, отчасти из-за того, что не существует такой большой идеи или проекта, и Россия не очень понимает, как себя рекламировать остальному миру».

Создатели мультфильма заявили, что никогда не получали госфинансирования. По словам главы студии «Анимаккорд» Дмитрия Ловейко, комментировать выводам британской газеты можно только с большой долей иронии.

Это уже не первые обвинения в адрес мультсериала. Ранее израильская газета Haaretz писала, что Маша страдает шизофренией из-за посттравматического синдрома брошенного ребенка и ее лесные друзья — плод ее воображения. А украинская газета «Сегодня» утверждала, что мультик является примером садомазохизма, где есть жертва (Медведь) и маленькая садистка (Маша), и советовала родителям проводить беседу с детьми после просмотра каждого эпизода.

Тем не менее «Маша и Медведь», по данным ТАСС, самый просматриваемый в мире мультсериал. В этом месяце проект с учетом иностранных и музыкальных каналов собрал более 40 млрд просмотров. «Машу и Медведя» знают 88% детей в Италии, 44% в Германии и 95% в Индонезии, где, кстати, он так популярен, что Машей там стали называть новорожденных девочек.