Названо слово года в русском языке 

Проректор Института русского языка имени Пушкина Михаил Осадчий назвал «шпиль» самым популярным и значимым словом 2018 года. Об этом сообщает агентство «Москва».
Второе место, по словам Осадчего, заняло слово «пенсионный». На выбор слова года влияют рост частоты его использования, символический смысл слова, значимый для общества, и популярность в соцсетях.
Осадчий отметил, что до этого года слово «шпиль» использовали достаточно редко.
«Шпиль» стали упоминать чаще из-за истории Александра Петрова и Руслана Боширова, которых Лондон подозревает в покушении на Скрипалей. По мнению британских властей, эти мужчины — сотрудники ГРУ с вымышленными именами. Камеры зафиксировали их неподалеку от дома Сергея Скрипаля перед его отравлением.
Петров и Боширов утверждали, что посетили «прекрасный город» Солсбери и «Солсберецкий» собор, знаменитый своим шпилем и старинными часами, по совету друзей.
Популярность слова «пенсионный» Осадчий объяснил пенсионной реформой, одним из главных событий в России.
Ранее свое слово года выбрал Оксфордский словарь. Им стало слово toxic (с англ. «токсичный»). Его популярность также связали с делом об отравлении Скрипалей (часто встречались выражения «токсичный химикат» и «токсичное вещество»). Кроме того, в этом году часто упоминалась токсичные (вредные) отношения между людьми и токсичные отходы.