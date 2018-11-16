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В Сети сравнили цены в столовых Госдумы и «Газпром нефти»
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В Сети сравнили цены в столовых Госдумы и «Газпром нефти» 

Рамблер 33 минуты назад
Фото: РИА Новости
Блогер Сергей Анашкевич сравнил цены в столовых «Газпром нефти» и Госдумы и пожалел депутатов.
В сентябре Анашкевич в своем блоге TravelManiac рассказывал об обеде с нефтяниками в столовой компании «Газпром нефть» на одном из месторождений Ханты-Мансийского автономного округа.
Блогер заказал борщ с цыплятами, картофельное пюре с тефтелями, маринованные кабачки и облепиховый морс, заплатив за это всего лишь 83 рубля. При этом, как рассказали ему сотрапезники, нефтяникам за такой обед платить бы и вовсе не пришлось, так как каждый прием пищи в столовой дешевле 150 рублей им оплачивает «Газпром нефть».
Тем временем два дня назад депутат Госдумы Александр Хинштейн опубликовал в своем твиттере снимок своего обеда в столовой Госдумы.
Парламентарий предпочел вареную курицу, жареную капусту, красную фасоль и напиток из шиповника, потратив на это 253 рубля. В комментариях россияне высказали удивление из-за столь низких цен.
«Радует, что рабочим, которые добывают нефть, за счет которой живут депутаты, пообедать обходится дешевле, чем самим депутатам», — заявил Анашкевич.
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