В Сети сравнили цены в столовых Госдумы и «Газпром нефти»

В сентябре Анашкевич в своем блоге TravelManiac рассказывал об обеде с нефтяниками в столовой компании «Газпром нефть» на одном из месторождений Ханты-Мансийского автономного округа.

Блогер заказал борщ с цыплятами, картофельное пюре с тефтелями, маринованные кабачки и облепиховый морс, заплатив за это всего лишь 83 рубля. При этом, как рассказали ему сотрапезники, нефтяникам за такой обед платить бы и вовсе не пришлось, так как каждый прием пищи в столовой дешевле 150 рублей им оплачивает «Газпром нефть».

Тем временем два дня назад депутат Госдумы Александр Хинштейн опубликовал в своем твиттере снимок своего обеда в столовой Госдумы.

Парламентарий предпочел вареную курицу, жареную капусту, красную фасоль и напиток из шиповника, потратив на это 253 рубля. В комментариях россияне высказали удивление из-за столь низких цен.