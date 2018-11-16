Севшего на «министерскую диету» депутата высмеяли на Первом

В октябре теперь уже экс-министр труда и занятости Саратовской области Наталья Соколова в ходе беседы с Бондаренко заявила, что может прожить месяц на 3,5 тысячи рублей. Соколова была уволена за пренебрежительное отношение к жизненно важным темам, а депутат сел на «министерской диету».

Спустя две недели Бондаренко рассказал ТАСС , что из-за недоедания похудел на шесть килограммов.

«Николай, на мой взгляд, не выглядит совершенно изнуренным», — отметил ведущий «Время покажет» Артем Шейнин.

В ответ на реплику депутата о том, что продукты, которыми он сейчас питается, «это не потребительская корзина, это геноцид населения», журналист заявил, что про геноцид Бондаренко расскажет ему, если по окончании диеты «отправится в мир иной».

После этого Шейнин заявил, что своим экспериментом Бондаренко подтвердил правоту лишившейся работы министра в том, что «физиологически» на 3,5 тысячи можно выжить.

В свою очередь, гости передачи дали Бондаренко несколько советов. Один рекомендовал ему «не устраивать шоу», а идти работать, другой — выращивать лук и картошку, а еще один — вырастить «нормальных» детей, которые будут ему помогать.