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Севшего на «министерскую диету» депутата высмеяли на Первом
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Севшего на «министерскую диету» депутата высмеяли на Первом 

Рамблер 46 минут назад
Ведущий и гости шоу Первого канала «Время покажет» признали «эксперимент» саратовского депутат Николая Бондаренко, севшего на «министерскую диету», успешным и дали ему множество «полезных» советов.
В октябре теперь уже экс-министр труда и занятости Саратовской области Наталья Соколова в ходе беседы с Бондаренко заявила, что может прожить месяц на 3,5 тысячи рублей. Соколова была уволена за пренебрежительное отношение к жизненно важным темам, а депутат сел на «министерской диету».
Питавшийся на 3,5 тысячи в месяц депутат подвел итоги
Спустя две недели Бондаренко рассказал ТАСС, что из-за недоедания похудел на шесть килограммов.
«Николай, на мой взгляд, не выглядит совершенно изнуренным», — отметил ведущий «Время покажет» Артем Шейнин.
В ответ на реплику депутата о том, что продукты, которыми он сейчас питается, «это не потребительская корзина, это геноцид населения», журналист заявил, что про геноцид Бондаренко расскажет ему, если по окончании диеты «отправится в мир иной».
После этого Шейнин заявил, что своим экспериментом Бондаренко подтвердил правоту лишившейся работы министра в том, что «физиологически» на 3,5 тысячи можно выжить.
В свою очередь, гости передачи дали Бондаренко несколько советов. Один рекомендовал ему «не устраивать шоу», а идти работать, другой — выращивать лук и картошку, а еще один — вырастить «нормальных» детей, которые будут ему помогать.
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