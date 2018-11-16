Пока вы спали: Курилы поделят по-советски

Паспорта россиян попали в свободный доступ

Документы сотен москвичей находятся в свободном доступе на компьютерах общего пользования в многофункциональных центрах, обнаружил «Коммерсант». Издание объяснило это тем, что граждане забывают удалять их после загрузки, как и сотрудники МФЦ, в обязанности которых это входит. Аналитик «СерчИнформ» Алексей Парфентьев отметил, что забытые москвичами копии паспортов, СНИЛС и банковских реквизитов могут быть использованы как для «невинной» рассылки спама, так и для микрокредита на чужое имя.

Тарифы на ТО призвали увеличить

«Далекое от идеала» тарифообразование в системе техосмотра в России должно измениться. Об этом, как сообщает «Коммерсант», операторы ТО заявили на обсуждении законопроекта о реформе системы технического осмотра. По словам Александра Парфентьева, вице-президента Уральской ассоциации предприятий автобизнеса, методика расчета цен Федеральной службы по тарифам «далека от идеала», а сами цены не позволяют проводить осмотр транспортных средств с «нормальными» экспертами и на современном оборудовании.

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Курилы поделят по-советски

Япония предложила России поделить спорные Курильские острова, руководствуясь советско-японской декларацией 1956 года. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил президент России Владимир Путин . По его словам, такое предложение ему сделал премьер-министр Японии Синдзо Абэ . Путин напомнил, что декларация 1956 года подразумевала передачу Японии двух южных островов Курильской гряды.

«Это требует, конечно, отдельной, дополнительной серьезной проработки», — отметил российский лидер.

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