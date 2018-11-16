Пока вы спали: Курилы поделят по-советски 

Паспорта россиян попали в свободный доступ
Документы сотен москвичей находятся в свободном доступе на компьютерах общего пользования в многофункциональных центрах, обнаружил «Коммерсант». Издание объяснило это тем, что граждане забывают удалять их после загрузки, как и сотрудники МФЦ, в обязанности которых это входит. Аналитик «СерчИнформ» Алексей Парфентьев отметил, что забытые москвичами копии паспортов, СНИЛС и банковских реквизитов могут быть использованы как для «невинной» рассылки спама, так и для микрокредита на чужое имя.
Тарифы на ТО призвали увеличить
«Далекое от идеала» тарифообразование в системе техосмотра в России должно измениться. Об этом, как сообщает «Коммерсант», операторы ТО заявили на обсуждении законопроекта о реформе системы технического осмотра. По словам Александра Парфентьева, вице-президента Уральской ассоциации предприятий автобизнеса, методика расчета цен Федеральной службы по тарифам «далека от идеала», а сами цены не позволяют проводить осмотр транспортных средств с «нормальными» экспертами и на современном оборудовании.
Что России делать с Давосом
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что из-за отсутствия российских бизнесменов Андрея Костина, Олега Дерипаски и Виктора Вексельберга Всемирный экономический форум в Давосе лишится своих основ, а AFP и The Wall Street Journal — что лишь икры, водки и «экстравагантных» вечеринок. Об этом пишут «Известия». Президент «Деловой России» Алексей Репик полагает, что организаторы Давосского форума «стреляют себе в ногу», из-за страха вторичных санкций США объявляя бизнесменов персонами нон грата. Предправления «Роснано» Анатолий Чубайс назвал такое решение «неадекватным», в то время как глава Счетной палаты Алексей Кудрин призвал российскую делегацию все же поучаствовать в форуме, чтобы контакты бизнеса не прекращались.
Курилы поделят по-советски
Япония предложила России поделить спорные Курильские острова, руководствуясь советско-японской декларацией 1956 года. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил президент России Владимир Путин. По его словам, такое предложение ему сделал премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Путин напомнил, что декларация 1956 года подразумевала передачу Японии двух южных островов Курильской гряды.
«Это требует, конечно, отдельной, дополнительной серьезной проработки», — отметил российский лидер.
Почему вырос налог на имущество
Рост налога на имущество для некоторых россиян объясняется изменением коэффициента-дефлятора и коэффициента, на основе которого рассчитывается кадастровая стоимость недвижимости. Об этом сообщают «Ведомости». Коэффициент кадастровой стоимости растет в зависимости от года применения формулы (0,2 — в первый, 0,4 — во второй, 0,6 — в третий), а коэффициент-дефлятор, который учитывает изменение потребительских цен, Министерство экономического развития повысило до 1,425, тогда как два года назад он составлял 1,329.