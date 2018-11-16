Ещё
Художника наказали за замену слова «счастье» на «смерть»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Художника наказали за замену слова «счастье» на «смерть» 

News.ru + ещё 12 2 часа назад
Фото: ТАСС
Пермский уличный художник Sad Face был оштрафован за порчу арт-объекта «Счастье не за горами».
Мировой судья судебного участка №1 Ленинского района Перми предписал художнику Алексею Илькаеву, известному под псевдонимом Sad Face, заплатить 15 тысяч рублей в качестве штрафа за нанесение ущерба администрации города, который оценили в размере 45 тысяч рублей.
В октябре в популярном арт-объекте «Счастье не за горами» были демонтированы буквы первого слова. Вместо слова «счастье» появилось слово «смерть». Алексей Илькаев через несколько дней после случившегося признался в содеянном. По его словам, он хотел обратить внимание общества на скоротечность жизни.
«Мой подзащитный не привлечен к уголовной ответственности. В целом, мы удовлетворены судебным решением, поэтому жалобу подавать не планируем», — сообщил адвокат Сергей Калкатин.
Арт-объект «Счастье не за горами» был демонтирован для капитального ремонта. В скором времени он вернется на своё место на набережной Камы.
Ранее News.ru писал о том, что заместитель прокурора Сыктывкара утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя, повредившего арт-объект «Знак рубля». По словам 22-летнего вандала, он сделал это в связи с трудным финансовым положением.
News.ru: последние новости
Умерла жена первого президента Татарстана Умер известный российский гитарист Иван Смирнов Горький кофе предпочитают люди-мутанты
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Донбассе ликвидирован Гера465
Германия уходит из-под контроля195
Прибалтика ищет способы отобрать Калининград244
Астахова с ребенком задержали в аэропорту Мюнхена20
Самолеты едва не столкнулись над Москвой3
Видео
01:41
Российскую технику сочли «безумными древними машинами»
Оружие Армия
00:16
«Петр Великий» выпустил ракето-торпеду
Армия Оружие
01:27
Отмеченный Путиным Билан раскрыл тайну имени
Шоу-бизнес
00:59
Футболист задержан за убийство таксиста
Криминал Происшествия
00:46
Священник прокатился в запряженном детьми авто
В мире Европа
03:26
Прибалтика ищет способы отобрать Калининград
Прибалтика Статьи
01:46
В Донбассе ликвидирован Гера
В мире
00:52
Избивших инвалида полицейских уволили
Криминал Происшествия
01:07
Полет «вездесущих близнецов» А-50 попал на видео
Армия Оружие
01:03
«Сырочек, чай и все». Как встретили Волочкову в Краснодаре
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение