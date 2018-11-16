Художника наказали за замену слова «счастье» на «смерть»

Пермский уличный художник Sad Face был оштрафован за порчу арт-объекта «Счастье не за горами».

Мировой судья судебного участка №1 Ленинского района Перми предписал художнику Алексею Илькаеву , известному под псевдонимом Sad Face, заплатить 15 тысяч рублей в качестве штрафа за нанесение ущерба администрации города, который оценили в размере 45 тысяч рублей.

В октябре в популярном арт-объекте «Счастье не за горами» были демонтированы буквы первого слова. Вместо слова «счастье» появилось слово «смерть». Алексей Илькаев через несколько дней после случившегося признался в содеянном. По его словам, он хотел обратить внимание общества на скоротечность жизни.

«Мой подзащитный не привлечен к уголовной ответственности. В целом, мы удовлетворены судебным решением, поэтому жалобу подавать не планируем», — сообщил адвокат Сергей Калкатин.

Арт-объект «Счастье не за горами» был демонтирован для капитального ремонта. В скором времени он вернется на своё место на набережной Камы.

Ранее News.ru писал о том, что заместитель прокурора Сыктывкара утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя, повредившего арт-объект «Знак рубля». По словам 22-летнего вандала, он сделал это в связи с трудным финансовым положением.