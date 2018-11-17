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Россиянам предложили самостоятельно удалять личные данные
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Россиянам предложили самостоятельно удалять личные данные 

Lenta.ru + ещё 50 1 час назад
Фото: Алексей Куденко / РИА новости
Во всех столичных многофункциональных центрах предоставления государственных услуг (МФЦ) разместили напоминания о необходимости удалять личные данные после завершения работы на общедоступных компьютерах. Об этом агентству ТАСС рассказали в пресс-службе госучреждения «МФЦ города Москвы».
«Центры госуслуг постоянно работают над качеством оказания услуг: мы внимательно относимся ко всем замечаниям и стараемся сразу исправлять ситуацию. Чтобы еще раз напомнить жителям быть более аккуратными, мы действительно разместили на всех компьютерах всех центров госуслуг Москвы наглядные напоминания об удалении личных данных после завершения сеанса», — заявили в МФЦ.
16 ноября газета «Коммерсантъ» опубликовала материал, в котором утверждается, что на общедоступных компьютерах в МФЦ без какой-либо защиты хранятся сотни разных документов: копии паспортов, СНИЛС, анкет с указанием мобильных телефонов, реквизитов счетов в банках. Любой желающий может унести с собой сканы на флешке или отправить себе по почте.
Позднее Роскомнадзор заявил ТАСС, что не увидел нарушений закона о персональных данных. В ведомстве пояснили, что программное обеспечение компьютеров общего доступа МФЦ не позволяет создавать резервные копии и папки с сохраненными документами.
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