Глава ОНК Приамурья после слов о Цеповязе уволилась

Вместе с ней свои посты покинули все члены комиссии.

«Действительно, её попросили сегодня сложить с себя полномочия. Она вынуждена эта сделать, это добровольно-принудительно, так скажем», — передаёт слова заместителя председателя региональной ОНК Андрея Зенкова РИА Новости.

Ранее News.ru писал о том, что Вячеслав Цеповяз, осуждённый на 20 лет за зверские убийства, питался в колонии на сумму от 30 тыс. до 60 тыс. руб. В посылках были крабы, икра, деликатесные сыры, красная рыба, конфеты, колбасы, готовые салаты, сигареты, сырое куриное мясо, а также одежда.