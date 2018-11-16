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Глава ОНК Приамурья после слов о Цеповязе уволилась
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Глава ОНК Приамурья после слов о Цеповязе уволилась 

News.ru 1 час назад
Фото: ТАСС
Председатель общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Амурской области Наталья Охотникова, назвавшая в своём Instagram Вячеслава Цеповяза «меценатом, известным предпринимателем и потомственным фермером», сложила полномочия.
Вместе с ней свои посты покинули все члены комиссии.
«Действительно, её попросили сегодня сложить с себя полномочия. Она вынуждена эта сделать, это добровольно-принудительно, так скажем», — передаёт слова заместителя председателя региональной ОНК Андрея Зенкова РИА Новости.
Ранее News.ru писал о том, что Вячеслав Цеповяз, осуждённый на 20 лет за зверские убийства, питался в колонии на сумму от 30 тыс. до 60 тыс. руб. В посылках были крабы, икра, деликатесные сыры, красная рыба, конфеты, колбасы, готовые салаты, сигареты, сырое куриное мясо, а также одежда.
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