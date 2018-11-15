Кости редких динозавров продают за 1,5 млн евро

В Париже на аукционе выставят на продажу кости редких динозавров. За них устроители мероприятия планируют выручить не менее 1,5 миллионов евро. Первый экспонат — камптозавр, его останки ученым удалось полностью собрать, примерная стоимость костей составляет 500-700 тысяч евро. За его собрата аллозавра, чей скелет собран лишь на 65%, требуют более внушительную сумму — древнего ящера оценивают в миллион евро. Останки вымерших животных, которые появились на свет 180 миллионов лет назад, были обнаружены в США. В апреле этого года в столице Франции уже проходил аналогичный аукцион, тогда диплодока и аллозавра продали за 2,2 миллиона долларов.