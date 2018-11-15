Эхо Керчи: возраст покупки оружия могут повысить

Эхо Керчи: в России могут повысить возраст покупки оружия

Росгвардия предложила увеличить минимальный возраст покупки огнестрельного оружия с 18 лет до 21 года. При этом изменения не коснутся спортсменов, рыболовов и егерей. Ранее — после расстрела в Керчи учеником колледжа своих коллег и учителей — секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев указал, что госорганам нужно принять меры по улучшению учебно-воспитательной работы, а также усилить контроль за оборотом оружия и боеприпасов.

России могут увеличить возраст, возможный для покупки огнестрельного оружия — с такой законодательной инициативой выступил на заседании первой рабочей группы комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции заместитель директора Росгвардии Сергей Лебедев

«Мы настаиваем и поддерживаем, и просим взять законодателей за основу увеличение с 18 лет до 21 года возраста тех, кому будет разрешено приобретать огнестрельное оружие», — цитирует ТАСС правоохранителя.

Данная группа парламентариев была создана для анализа и совершенствования законодательства в сфере деятельности частных охранных организаций и контролю за оборотом оружия после расстрела в Керчи.

Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин пояснил, что изменения не коснутся спортсменов, рыболовов и егерей.

«Всего в России в настоящее время под возрастную категорию владельцев гражданского огнестрельного оружия от 18 лет до 21 года подпадают около 15 тыс. человек. Всего в стране более 4 млн человек владеют гражданским огнестрельным оружием.

Повышение возраста для покупки оружия не коснется спортсменов, охотников и егерей», — указал представитель силового ведомства.

В среду 17 октября 18-летний студент четвертого курса Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков устроил стрельбу и взрывы в своем учебном заведении, в результате чего 21 человек погиб и около 50 получили ранения. Сам убийца после бойни покончил с собой.

Следователи выяснили, что Росляков начал готовиться к преступлению более полутора лет назад — в январе 2017 года. В частности, Росляков тренировался взрывать самодельные устройства на поле неподалеку от своего дома. Взрывное устройство Росляков мог сделать из тротила, извлеченного из снарядов времен Второй мировой войны. Взрывное устройство было начинено металлическими предметами.

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова сообщала, что хирурги извлекали из раненых в Керчи болты, шайбы и изогнутые гвозди. При этом она отмечала, что, поскольку эти предметы грязные, «тут же начинается воспаление, у ряда пациентов флегмона кишечника, разрывы, сопровождающиеся абсцессами», передает НСН.

Обращению с оружием Росляков обучался в июле — он прошел шестичасовую программу в центре подготовки в Симферополе. Сертификат, необходимый для получения лицензии на покупку оружия, датирован 18 июля 2018 года. Также следователи выяснили, что ружье и 150 патронов к нему Росляков купил сам на законных основаниях за пять дней до трагедии, передает ФАН.

В этой связи секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев указал, что причиной инцидента стали недостатки в учебно-воспитательной работе с молодежью. Во время совещания секретарь Свобеза обратил внимание участников на качество предупредительно-профилактической работы с молодежью.

«Показательной с точки зрения неэффективной организации этой работы стала трагедия, произошедшая на прошлой неделе в Керченском политехническом колледже», — констатировал силовик.

Он напомнил, что инцидент в Керчи стал не первым случаем нападения учащихся на своих сверстников — ранее похожие случаи произошли в Москве, Перми, Улан-Удэ, Ивантеевке, Шадринске, Барабинске.

Чтобы избежать повторения подобных происшествий, подчеркнул Патрушев, необходимо провести «тщательный анализ» факторов, которые приводят к всплескам насилия в образовательных учреждениях.

« [Требуется] принять меры по улучшению учебно-воспитательной работы, работы подразделений по делам несовершеннолетних, а также усилить контроль за оборотом оружия и боеприпасов», — заключил секретарь Свобеза.

МВД России выступили с инициативой оснастить все огнестрельное оружие в стране специальными датчиками слежения. Об этом рассказал старший научный сотрудник отдела испытаний центра технического регулирования и каталогизации СТиС министерства Андрей Цуканов

По его словам, мера позволит эффективнее бороться с ЧП наподобие инцидента в колледже Керчи. Он отметил, что схожий принцип применяется в автомобилях, которые передают сигнал SOS при срабатывании датчиков удара, а также при проведении непрерывного надзора за подозреваемыми и обвиняемыми, которые находятся под домашним арестом.

А Росгвардия опубликовала предложения по внесению изменений в правила оборота гражданского и служебного оружия и патронов к нему.

«Хранение оружия и патронов гражданами Российской Федерации в местах пребывания или фактического нахождения должно осуществляться с соблюдением условий, исключающих доступ к оружию посторонних лиц», — говорилось в документе.

Кроме того, ведомство предложило обязать россиян уведомлять любым доступным способом территориальный орган Росгвардии не позднее трех рабочих дней со дня прибытия на новое место с какой бы то ни было целью и на любой срок — от трех дней. Если же человек находится с оружием где-либо более 30 дней, то он будет обязан — согласно законопроекту — хранить оружие в специальных условиях.