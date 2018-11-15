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Оксфордский словарь назвал слово года
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Оксфордский словарь назвал слово года 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: АР
Оксфордский словарь признал словом года прилагательное "токсичный" (toxic).
По словам составителей, количество просмотров страницы со значением этого слова за год увеличилось на 45 процентов. Как отмечается в сообщении на сайте словаря, рост популярности слова вызван во многом историей с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Более распространенное применение этого термина в контексте экологических проблем на планете также сыграло немаловажную роль в признании его словом года, отмечают составители словаря.
Помимо этого, прилагательное также часто фигурирует в словосочетаниях "токсичные отношения" и "токсичная маскулинность".
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