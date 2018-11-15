Оксфордский словарь назвал слово года

Оксфордский словарь признал словом года прилагательное "токсичный" (toxic).

По словам составителей, количество просмотров страницы со значением этого слова за год увеличилось на 45 процентов. Как отмечается в сообщении на сайте словаря, рост популярности слова вызван во многом историей с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Более распространенное применение этого термина в контексте экологических проблем на планете также сыграло немаловажную роль в признании его словом года, отмечают составители словаря.

Помимо этого, прилагательное также часто фигурирует в словосочетаниях "токсичные отношения" и "токсичная маскулинность".