В Ростове нашли мать жившей с бомжами девочки

В Ростове нашли мать жившей с бомжами четырехлетней девочки

Мать четырехлетней Ксюши, обнаруженной в центре Ростова-на-Дону в компании людей без определенного места жительства, нашлась. Она оказалась гражданкой Украины , как и сама девочка, сообщили ТАСС в отделе образования Кировского района города.

"Мать привезла свидетельство о рождении ребенка, поехала общаться с девочкой. Пока они общаются [в приюте], навещает ее, потому что девочка была обижена на маму, там психологи сейчас [работают], — сказал собеседник агентства. — Она намерена уехать домой в ДНР [с ребенком]".

Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону ищут родителей четырехлетней девочки. Ребенка нашли в компании людей без определенного места жительства и определили в социально-реабилитационный центр.