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В Ростове нашли мать жившей с бомжами девочки
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В Ростове нашли мать жившей с бомжами четырехлетней девочки 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
Мать четырехлетней Ксюши, обнаруженной в центре Ростова-на-Дону в компании людей без определенного места жительства, нашлась. Она оказалась гражданкой Украины, как и сама девочка, сообщили ТАСС в отделе образования Кировского района города.
"Мать привезла свидетельство о рождении ребенка, поехала общаться с девочкой. Пока они общаются [в приюте], навещает ее, потому что девочка была обижена на маму, там психологи сейчас [работают], — сказал собеседник агентства. — Она намерена уехать домой в ДНР [с ребенком]".
Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону ищут родителей четырехлетней девочки. Ребенка нашли в компании людей без определенного места жительства и определили в социально-реабилитационный центр.
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