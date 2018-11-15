Володин объяснил низкие цены в думской столовой

Столовая Госдумы не дотируется из бюджета и работает по расценкам, установленным для других органов власти, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин

Как сообщает ТАСС, Володин прокомментировал спор вокруг публикации в интернете меню из думской столовой, которую разместил накануне депутат Александр Хинштейн

Так, депутат от ЛДПР Сергей Иванов заявил, что такие публикации являются «возбуждением ненависти и вражды к социальной группе».

«Депутат рассказал о стоимости еды в Госдуме, в столовой. И потом посмотрите реакцию. Народ бесится: «Они там зажрались, они за наш счет живут», — сказал Иванов.

Хинштейн, оправдываясь, заявил, что собирался развенчать миф о том, что в столовой Госдумы можно пообедать за 20 рублей, причем сделал это, следуя просьбам своих избирателей.

«Опубликовал потому, что считаю, что нет необходимости что— то скрывать», — добавил он.

После этого слово взял председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Коллеги, мы не дотируем столовую, она работает по тем расценкам, которые есть в других учреждениях органов власти, наверное, надо с этого начинать. Если бы, собственно, были дотации за счет бюджета, тогда, я думаю, все бы поддержали и мы бы отказались от этих дотаций, хотя раньше это было», — сказал он.

Накануне Александр Хинштейн разместил в твиттере меню столовой Госдумы с ценами и фото своего обеда, который обошелся ему в 253 рубля.