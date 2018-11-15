Ещё
Володин объяснил низкие цены в думской столовой
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Володин объяснил низкие цены в думской столовой 

Рамблер + ещё 3 1 час назад
Фото: ТАСС
Столовая Госдумы не дотируется из бюджета и работает по расценкам, установленным для других органов власти, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Как сообщает ТАСС, Володин прокомментировал спор вокруг публикации в интернете меню из думской столовой, которую разместил накануне депутат Александр Хинштейн.
Так, депутат от ЛДПР Сергей Иванов заявил, что такие публикации являются «возбуждением ненависти и вражды к социальной группе».
«Депутат рассказал о стоимости еды в Госдуме, в столовой. И потом посмотрите реакцию. Народ бесится: «Они там зажрались, они за наш счет живут», — сказал Иванов.
Хинштейн, оправдываясь, заявил, что собирался развенчать миф о том, что в столовой Госдумы можно пообедать за 20 рублей, причем сделал это, следуя просьбам своих избирателей.
«Опубликовал потому, что считаю, что нет необходимости что— то скрывать», — добавил он.
После этого слово взял председатель Госдумы Вячеслав Володин.
«Коллеги, мы не дотируем столовую, она работает по тем расценкам, которые есть в других учреждениях органов власти, наверное, надо с этого начинать. Если бы, собственно, были дотации за счет бюджета, тогда, я думаю, все бы поддержали и мы бы отказались от этих дотаций, хотя раньше это было», — сказал он.
Накануне Александр Хинштейн разместил в твиттере меню столовой Госдумы с ценами и фото своего обеда, который обошелся ему в 253 рубля.
Комментарии2
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Москву заметет82
Схватка школьницы и педофила попала на видео99
Премьер Чехии рассказал о счастье сына в Крыму22
В Китае оценили возможность военного союза с РФ50
Девушка с отрубленными руками оценила приговор мужу125
Видео
01:41
Российскую технику сочли «безумными древними машинами»
Оружие Армия
01:27
Отмеченный Путиным Билан раскрыл тайну имени
Шоу-бизнес
03:34
Путин подтвердил желание Японии заключить мир
Политика Азия
00:55
Сотрудники МВД случайно «слили» секретные сведения
Происшествия
04:13
Цеповяз проедал 5 пенсий в месяц
Происшествия
02:48
В храме Василия Блаженного появилась удобная навигация
Новости Москвы
03:45
Москвичей предупредили об аномалии
Погода Новости Москвы
01:36
Учитель избила ученика в школе в Хабаровском крае
Происшествия Образование
05:09
Девушка с отрубленными руками оценила приговор мужу
Происшествия
04:53
Путин высказался о выборах на Украине
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение