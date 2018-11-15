Эксперты усомнились в объективности ЕСПЧ в деле Навального

Адвокат Алексей Мельников обратил внимание, что сразу пять судей ЕСПЧ в ходе процесса заявили о своем особом мнении. Они обратили внимание на «неоднозначность» 18-й, «политической» статьи. По его словам, один судья — это нормально, но пять — это уже не случайное явление.

По мнению Мельникова, Россия должна была убедить ЕСПЧ, что права Навального на проведение собраний и митингов нужно ограничить «в интересах всего общества». Юрист считает, что некоторые мероприятия, которые инициировал Навальный, представляли опасность для множества людей.

Адвокат подчеркнул, что международное законодательство допускает ограничение прав, если это необходимо, «чтобы обеспечить другие более защищаемые права».

Адвокат Дмитрий Аграновский назвал «неадекватной» практику ЕСПЧ в отношении Навального. Юрист утверждает, что суд уделяет оппозиционеру больше внимания, чем другим гражданам, и компенсации ему назначаются больше.

По мнению Аграновского, решение в пользу Навального еще сильнее осложнит отношения ЕСПЧ и России и помешает россиянам.

«Слишком часто выносятся решения по делам Навального, они дают властям повод сомневаться в беспристрастности и объективности этого суда», — подчеркнул адвокат.

Он добавил, что в ЕСПЧ «преувеличивают персону» оппозиционера и вторгаются в сферу, хотя достаточно было обозначить конкретные нарушения прав Навального.

Ранее Большая палата ЕСПЧ подтвердила уже вынесенное решение по иску Навального к российским властям из-за задержаний на митингах. Суд постановил взыскать с России 50 тысяч евро (компенсация морального вреда), 1025 евро (за материальный ущерб) и 12 653 евро судебных издержек.

В ЕСПЧ также решили, что в отношении Навального была нарушена 18-я статья Европейской конвенции о правах человека.

Первое решение по иску Навального было вынесено в феврале 2018-го, Россия обжаловала вердикт. Решение Большой палаты ЕСПЧ является финальным.