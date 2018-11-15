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Живущей в посольстве Британии черепахе придумали имя
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Посольство Британии в Москве выбрало имя для живущей в дипмиссии черепахи 

РИА Новости 25 минут назад
Фото: Фото предоставлено посольством Великобритании в РФ
Посольство Великобритании в России, месяц назад объявившее конкурс на лучшее имя для живущей в дипмиссии черепахи, определилось с выбором — животное решили назвать Тина Тертл.
Британская дипмиссия объявила в соцсетях конкурс на лучшее имя для черепахи 11 октября.
"С радостью объявляем, что по результатам конкурса имя выбрано — Тина Тертл", — говорится в сообщении посольства в Facebook.
В дипмиссии также выразили благодарность Московскому зоопарку, который помог определить пол черепахи.
Ранее в посольстве РИА Новости рассказали, что у них обитает красноухая или желтобрюхая черепаха (Pond slider) из семейства пресноводных. Сотрудники посольства бережно ухаживают за ней на протяжении уже почти 15 лет, однако не могли дать ей имя, поскольку не было понятно, к какому полу она принадлежит.
Ведущий герпетолог Московского зоопарка, доктор ветеринарных наук Дмитрий Васильев сообщил агентству, что готов помочь сотрудникам британской дипмиссии в этом вопросе. Сотрудники британского посольства в Москве сообщили, что с радостью примут помощь специалиста. Выяснилось, что живущая в посольстве черепаха — девочка.
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