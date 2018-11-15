Россияне поддержали сексуальное воспитание в школах

21 процент респондентов «полностью» и 39 «скорее» поддерживают появление занятий по сексуальному просвещению. Совсем против инициативы высказались 12 процентов опрошенных, еще 15 «скорее не поддерживают».

В то же время лучшим способом полового воспитания большинство россиян признают беседы с родителями (47 процентов). На втором месте консультации у врачей (37 процентов). Доверие к книгам на тему секса выросло с 26 процентов в 2014 году до 36 в 2018-м. Специальные учебные курсы в школах, напротив, теряют позиции: в 2014 году к ним склонялись 40 процентов респондентов, в 2018-м — только 30. Четверть опрошенных уверены, что нужно учить детей на собственном опыте (24 процента).

Почти две трети участников опроса (63 процента) считают, что школьникам нужно рассказывать о половой жизни и методах контрацепции в средних классах — с 5-го по 9-й. Четверть (24 процента) полагают, что с этими уроками стоит подождать до старших классов. За начальные классы и период после окончания школы высказались по 3 процента респондентов. Столько же заявили, что о сексе молодежи не стоит говорить вообще.

Большая часть россиян (68 процентов) готова сама обсуждать с детьми интимные вопросы, 27 процентов не собираются этого делать.

Согласно опросу, многие респонденты хотели бы, чтобы подросткам в первую очередь объясняли последствия ранних сексуальных отношений и их нравственную сторону, влияние добрачных связей на создание семей, методы предупреждения венерических заболеваний и нежелательной беременности.