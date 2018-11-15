Мединский отнес фанатов Егора Летова к маргиналам

Мединский уничижительно отозвался о поклонниках Егора Летова

«Вы знаете, что довольно узкая, можно даже сказать, маргинальная аудитория, например, представляющая поклонников группы «Гражданская оборона», исключительно активна. Этот, на первый взгляд, бестолковый хайп служит популяризацией хорошего дела», — заявил Мединский журналистам.

Таким образом министр прокомментировал идею присвоения аэропорту Омска имени лидера «Гражданской обороны» Егора Летова , пишет РенТВ. При этом Мединский сказал, что сам проект его радует.

Ранее активисты создали петицию с просьбой включить Летова в шорт-лист выбора имени для омского аэропорта. Имя лидера рок-группы выдвинули сами жители Омска. В голосовании этот вариант занял второе место по популярности, однако был исключен из финального голосования организаторами.

Напомним, когда Мединского спросили про Летова, министр заявил, что «при жизни называть — это дурная примета» (имея в виду название аэропорта — прим. ВЗГЛЯД). После комментария из зала о том, что Летов «не жив», Мединский ответил, что «это понятно, в общем» и сообщил, что существуют еще варианты имен для аэропортов в честь лидеров рок-групп. Позднее Мединский раскритиковал журналистов за вырванные из контекста слова.