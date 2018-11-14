В РПЦ оценили объединительный собор на Украине

В РПЦ скептически отнеслись к предстоящему объединительному собору на Украине

В Московском патриархате скептически отнеслись к перспективам так называемого объединительного собора, который созывается Константинополем при поддержке властей Украины для создания церкви, независимой от Москвы

«Так называемый объединительный собор, когда бы он ни состоялся, будет иметь ничтожные канонические последствия, поскольку в нем официально не будет участвовать единственная в стране каноническая Украинская православная церковь в соответствии с постановлением своего Архиерейского собора, состоявшегося вчера», — заявил «Интерфаксу» в среду секретарь Отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Игорь Якимчук.

По его словам, «даже если вопреки данному постановлению на упомянутом сборище появится один или несколько архиереев Украинской церкви, то представлять они смогут только самих себя, и их участие нисколько не придаст каноничности готовящейся акции».

Представитель РПЦ считает характерным, что возглавлять это «странное собрание» планируется поручить митрополиту Франции Эммануилу — тому самому константинопольскому иерарху, который неоднократно как публично, так и на закрытых консультациях заверял собеседников в том, что реализующийся Константинополем проект украинской автокефалии никоим образом не означает легализации раскольников.

«Теперь все могут убедиться, чего стоят константинопольские обещания», — сказал собеседник агентства.

Украинских же раскольников, по его мнению, ждет «жалкая судьба: мало того, что их лидеров унизили, грубо выбросив из процесса и не дав им даже появиться на так называемом соборе, но и предлагаемая им автокефалия не подразумевает никаких дополнительных прав по сравнению с теми, которыми уже более двадцати лет пользуется Украинская православная церковь».

Как сообщило в среду издание «Голос.UA», местоблюститель Западноевропейского экзархата Константинополя митрополит Галльский Эммануил прибудет 15 ноября в Киев для подготовки упомянутого собора. Сам форум намечен на 22 ноября. По информации журналистов, новая церковная структура будет независима в управлении, но миро и утверждение избранного предстоятеля будет получать от Вселенского патриарха.