Древний город помешал дороге к Крымскому мосту 

Археологи обнаружили усадьбу времён Боспорского царства на пути строящейся железной дороги к Крымскому мосту. Строители обещают рассмотреть возможность переноса дороги в другое место. Власти Крыма просят сохранить находку и создать там музей.
«Я знаю о найденной на прокладке железнодорожных путей сельской усадьбе. Мы проинформировали все заинтересованные структуры, высказали просьбу музеифицировать объект», — рассказала заместитель председателя Совета министров Крыма Лариса Опанасюк.
По словам чиновницы, власти Крыма собираются сделать туристический маршрут, включив в него этот объект. Вместе с тем, археолог Сергей Внуков пояснил, что многие памятники, которые оказались на трассе строительства, нет смысла сохранять, поскольку они не представляют исторической ценности. Он сказал, что найденное древнее поселение оказалось исключением.
«Усадьбу открыли в конце августа, в сентябре начались раскопки. По результатам разведки сперва не было возможности определить, насколько усадьба интересна. Выяснилось только при раскопках, что она представляет ценность историческую и экспозиционную», — цитирует РБК слова Сергея Внукова.
Пока неизвестно, куда перенесут строительство. Это зависит от финансирования.