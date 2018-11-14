Ещё
Древний город помешал дороге к Крымскому мосту
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Семь тысяч вдов захотели вернуть в Россию
Семь тысяч вдов захотели вернуть в Россию

Древний город помешал дороге к Крымскому мосту 

News.ru 1 час назад
Фото: ТАСС
Археологи обнаружили усадьбу времён Боспорского царства на пути строящейся железной дороги к Крымскому мосту. Строители обещают рассмотреть возможность переноса дороги в другое место. Власти Крыма просят сохранить находку и создать там музей.
«Я знаю о найденной на прокладке железнодорожных путей сельской усадьбе. Мы проинформировали все заинтересованные структуры, высказали просьбу музеифицировать объект», — рассказала заместитель председателя Совета министров Крыма Лариса Опанасюк.
По словам чиновницы, власти Крыма собираются сделать туристический маршрут, включив в него этот объект. Вместе с тем, археолог Сергей Внуков пояснил, что многие памятники, которые оказались на трассе строительства, нет смысла сохранять, поскольку они не представляют исторической ценности. Он сказал, что найденное древнее поселение оказалось исключением.
«Усадьбу открыли в конце августа, в сентябре начались раскопки. По результатам разведки сперва не было возможности определить, насколько усадьба интересна. Выяснилось только при раскопках, что она представляет ценность историческую и экспозиционную», — цитирует РБК слова Сергея Внукова.
Пока неизвестно, куда перенесут строительство. Это зависит от финансирования.
News.ru: последние новости
Замену Ленина в Мавзолее куклой назвали «бредом» Бросивший банку в автобусе чеченец перевоспитался Виктория Скрипаль напишет книгу о своей семье
Комментарии8
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Австрия приняла решение по РФ после скандала72
«Получили по харе»: Соловьев поспорил с украинцем315
США введут «адские санкции» против России422
Умер Сергей Юртайкин21
Свадьба года в Москве: платье за 30 млн и 600 гостей372
Видео
00:19
В московских парках открылись первые катки
Новости Москвы Пожары
01:39
Почему Назарбаев боится изображения Крымского моста
СНГ В мире
00:31
США введут «адские санкции» против России
Политика Статьи
01:19
Трамп провоцирует скандал между США и Францией
В мире США
02:28
Австрия приняла решение по РФ после скандала
В мире
00:40
В Сочи разрушился мост
Происшествия Автоспорт
08:10
Замерзшие киевляне вышли на улицы в отчаянии
Украина В мире
02:10
Путин начал встречу с Абэ в Сингапуре
Политика
00:57
«Получили по харе»: Соловьев поспорил с украинцем
Общество
00:46
Пока вы спали: Продажа бензина в РФ стала выгоднее экспорта
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение