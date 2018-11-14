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Петиция по возврату имени Егора Летова в шорт-лист «Великих имен России» набирает популярность
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В сети набирает популярность петиция по возврату имени Егора Летова в шорт-лист «Великих имен России» 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
На портале "Российская общественная инициатива" проходит голосование по поводу возврата имени музыканта Егора Летова в шорт-лист конкурса "Великие имена России".
Чтобы петиция была рассмотрена, необходимо собрать 100 тыс. голосов. По состоянию на 15.00 мск 14 ноября она собрала 5446 подписей.
"Егор Летов — одна из ключевых фигур сибирской рок-музыки, он известен далеко за пределами Омска, Сибири и России. Между тем, у большинства поклонников его имя ассоциируется именно с городом Омском, где он родился, творил и умер", — отмечают авторы петиции.
В понедельник "Газета.Ru" уточняла, почему Егор Летов не попал в финальный шорт-лист конкурса. Так, в ходе опроса ВЦИОМ за рокера отдали свои голоса лишь около 6% респондентов. Как пояснил секретарь Общественной палаты Валерий Фадеев, в таком результате нет ничего необычного: в опросе принимают участие и люди старшего поколения, и те "кто не являются фанатами рок-музыки".
Впрочем, уже во вторник руководитель ВЦИОМ Валерий Федоров заявил в своем фейсбуке, что сам поддержит петицию о возвращении имени Егора Летова в шорт-лист.
Ранее сообщалось, что более 200 тыс. человек приняли участие в первый день финального голосования конкурса "Великие имена России".
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