«Фекалия в новой обложке»: Милонов о тренингах

Милонов намерен бороться с Тони Роббинсом и организаторами тренингов личностного роста

«Это секты, подобные секте Рона Хаббарда, всевозможные организации, заманивающие на тренинги личностного роста. Тони Роббинс, безусловно, и все остальные — это последователи Хаббарда. Роббинс — это жупел для отчаявшихся хомяков. Это сайентология в чистом виде в модной обёртке. Та же самая фекалия, только в новой обложке. Я считаю, что тех людей, которые платят по 50 тысяч за выступления Роббинса, покарает господь».

Также Милонов заявил, что будет бороться с неоязыческими культами и экстрасенсами.