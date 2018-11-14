«Фекалия в новой обложке»: Милонов о тренингах

Как сообщил радиостанции «Говорит Москва» Виталий Милонов, наибольшую опасность для общества сегодня представляют организаторы тренингов по самосовершенствованию.
«Это секты, подобные секте Рона Хаббарда, всевозможные организации, заманивающие на тренинги личностного роста. Тони Роббинс, безусловно, и все остальные — это последователи Хаббарда. Роббинс — это жупел для отчаявшихся хомяков. Это сайентология в чистом виде в модной обёртке. Та же самая фекалия, только в новой обложке. Я считаю, что тех людей, которые платят по 50 тысяч за выступления Роббинса, покарает господь».
Также Милонов заявил, что будет бороться с неоязыческими культами и экстрасенсами.
Ранее депутат состоял в комитет Госдумы по международным делам.