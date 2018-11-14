Ещё
«Фекалия в новой обложке»: Милонов о тренингах
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Милонов намерен бороться с Тони Роббинсом и организаторами тренингов личностного роста 

Говорит Москва 1 час назад
Как сообщил радиостанции «Говорит Москва» Виталий Милонов, наибольшую опасность для общества сегодня представляют организаторы тренингов по самосовершенствованию.
«Это секты, подобные секте Рона Хаббарда, всевозможные организации, заманивающие на тренинги личностного роста. Тони Роббинс, безусловно, и все остальные — это последователи Хаббарда. Роббинс — это жупел для отчаявшихся хомяков. Это сайентология в чистом виде в модной обёртке. Та же самая фекалия, только в новой обложке. Я считаю, что тех людей, которые платят по 50 тысяч за выступления Роббинса, покарает господь».
Также Милонов заявил, что будет бороться с неоязыческими культами и экстрасенсами.
Ранее депутат состоял в комитет Госдумы по международным делам.
Говорит Москва: последние новости
Зюганов назвал мерзавцем депутата, предложившего заменить тело Ленина в мавзолее Танцующих полицейских из Якутии попросили выступить перед широкой публико Краснодарского врача уволили за грубый отказ выписать рецепт на инсулин
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Свадьба года в Москве: платье за 30 млн и 600 гостей189
Замерзшие киевляне вышли на улицы в отчаянии1078
По стопам Раисы Максимовны: Меланья начала мстить13
Отработка авиаудара по Донбассу попала на видео123
Поргиной напомнили о нормах приличия во время траура129
Видео
08:10
Замерзшие киевляне вышли на улицы в отчаянии
Украина В мире
00:46
Пока вы спали: Продажа бензина в РФ стала выгоднее экспорта
Общество
01:19
Умер Стэн Ли
В мире
27:06
«Фекалия в новой обложке»: Милонов о тренингах
Общество
01:04
Свадьба года в Москве: платье за 30 млн и 600 гостей
Общество
00:31
Следователи снова взялись за дело об убийстве Талькова
Происшествия
08:20
Пойманный в Австрии «российский шпион» сделал заявление
В мире
00:44
Билан стал Заслуженным артистом России
Шоу-бизнес
01:30
Насиловали до 5 утра: что пережила дознавательница
Происшествия Статьи
02:00
По стопам Раисы Максимовны: Меланья начала мстить
США В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение